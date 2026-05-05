Thủ lĩnh Hezbollah tiếp tục bác bỏ đàm phán trực tiếp giữa Li băng với Israel

Thủ lĩnh Hezbollah, Naim Qassem tiếp tục bác bỏ khả năng tiến hành đàm phán trực tiếp giữa Li Băng và Israel, cho rằng động thái này sẽ mang lại lợi ích chính trị cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh chính trị hiện nay.

Thủ lĩnh Hezbollah, Naim Qassem, phát biểu từ một địa điểm không được tiết lộ. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong một thông điệp ngày 4/5, ông Qassem cho biết Hezbollah ủng hộ các nỗ lực ngoại giao gián tiếp, song khẳng định đàm phán trực tiếp sẽ là “sự nhượng bộ không mang lại kết quả”, đồng thời phục vụ lợi ích chính trị của lãnh đạo Israel và Mỹ.

Ông Qassem cũng cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn một cách có hệ thống, với số lần vi phạm “hơn 10.000 lần”, cho rằng tình hình hiện nay không thể coi là ngừng bắn mà là sự leo thang căng thẳng. Theo ông, Li Băng là bên chịu tác động, và mọi tiến trình ngoại giao cần bắt đầu từ việc chấm dứt các hoạt động quân sự.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Li Băng – một chính trị gia Hồi giáo dòng Shiite và là đồng minh của Hezbollah cho biết không thể tiến hành đàm phán với Israel nếu các hoạt động quân sự chưa được chấm dứt.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã tiến hành loạt cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại nhiều khu vực ở miền Nam Li Băng, với lý do lực lượng này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Các rocket của Hezbollah được Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) phát hiện tại miền Nam Li Băng, ngày 2/5/2026. Ảnh: IDF.

Quân đội Israel cũng phát cảnh báo khẩn, yêu cầu người dân tại một số khu vực ở miền Nam Li Băng sơ tán do dự kiến triển khai các hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah.

Theo IDF, trong những ngày gần đây, lực lượng này đã tiêu diệt 10 tay súng Hezbollah khi phát hiện họ hoạt động gần khu vực triển khai của quân đội Israel. Các cuộc tấn công được tiến hành với mục tiêu loại bỏ các mối đe dọa trực tiếp.

Ngoài ra, một đơn vị tinh nhuệ của Israel đã phá hủy một trận địa sẵn sàng khai hỏa, đồng thời tiêu hủy thêm các kho vũ khí và cơ sở hạ tầng quân sự liên quan. Không quân Israel cũng tiến hành không kích các mục tiêu của Hezbollah sau khi một tên lửa chống tăng được phóng về phía lực lượng Israel. Quân đội cho biết không có thương vong và đã nhanh chóng xác định, tấn công vị trí phóng.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters