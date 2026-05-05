LHQ kết thúc hoạt động viện trợ nhân đạo xuyên biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria

(Baothanhhoa.vn) - Liên Hợp Quốc đã chính thức kết thúc các hoạt động viện trợ nhân đạo xuyên biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria, sau hơn một thập kỷ triển khai, trong bối cảnh các cửa khẩu được mở lại cho hoạt động thương mại và khả năng tiếp cận thông qua các tuyến cung ứng thông thường được cải thiện.

Liên Hợp Quốc đã chính thức kết thúc các hoạt động viện trợ nhân đạo xuyên biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria. Ảnh: Tân Hoa Xã

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 4/5, ông Stéphane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, cho biết trong suốt thời gian qua, tổ chức này đã vận chuyển thành công hơn 65.000 chuyến xe chở hàng viện trợ thiết yếu qua biên giới, hỗ trợ trung bình khoảng 1,25 triệu người mỗi năm.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Stéphane Dujarric. Ảnh: Anadolu

Theo ông Dujarric, đây là một trong những chuỗi cung ứng nhân đạo lớn nhất và phức tạp nhất từng được triển khai, xét về quy mô hoạt động, yêu cầu phối hợp qua nhiều biên giới và cơ quan chức năng, cũng như những thách thức trong việc cung cấp viện trợ giữa điều kiện an ninh biến động, cơ sở hạ tầng bị tàn phá và các tuyến tiếp cận thường xuyên thay đổi bên trong Syria.

Ông nhấn mạnh, việc chấm dứt cơ chế này phản ánh quá trình chuyển đổi có chủ đích trong phương thức triển khai viện trợ nhân đạo, diễn ra song song với tiến trình từng bước bình thường hóa các mối liên kết thương mại của Syria, qua đó mở rộng khả năng đưa hàng cứu trợ thông qua các kênh thương mại thông thường.

Tuy nhiên, nhu cầu nhân đạo tại Syria vẫn ở mức rất cao: hơn 13 triệu người cần hỗ trợ lương thực, 12 triệu người cần tiếp cận nước sạch và gần 13 triệu người cần được chăm sóc y tế.

Trước đó, vào năm 2014, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua nghị quyết cho phép triển khai hoạt động viện trợ nhân đạo xuyên biên giới nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho người dân Syria.

Vân Bình

Nguồn: Tân Hoa Xã.

