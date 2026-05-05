Nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc, hơn 80 người thương vong

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, một vụ nổ nghiêm trọng tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) chiều ngày 4/5 đã khiến 21 người thiệt mạng và 61 người khác bị thương.

Hơn 80 người thương vong trong vụ nổ lớn tại nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc hôm 4 tháng 5 năm 2026. Ảnh: X.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 16h40 tại một xưởng thuộc Công ty Sản xuất và Trình diễn Pháo hoa Huasheng, nằm ở địa phương vốn nổi tiếng với ngành công nghiệp pháo hoa. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cột khói trắng dày đặc bốc cao từ hiện trường. Sức ép từ vụ nổ đã làm vỡ cửa ra vào, cửa sổ của nhiều ngôi nhà ở các làng lân cận, thậm chí thổi bay đá lớn ra ven đường. Một số người dân đã phải rời khỏi khu vực do lo ngại mất an toàn.

Tổng cộng 482 lính cứu hỏa, lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế đã được huy động tới hiện trường để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã cử đoàn công tác đến Lưu Dương để chỉ đạo xử lý sự cố. Chính quyền địa phương cũng đã sơ tán người dân trong bán kính 3 km quanh nhà máy, do hai kho chứa thuốc súng đen của công ty vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao.

Lực lượng chức năng đã sử dụng vòi rồng phun nước làm ướt toàn bộ hiện trường nhằm ngăn ngừa cháy nổ tiếp theo, đồng thời triển khai ba robot phục vụ tìm kiếm cứu nạn. Cảnh sát thành phố Lưu Dương cho biết đã tạm giữ các lãnh đạo cấp cao của công ty để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu dốc toàn lực tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan và nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ông cũng nhấn mạnh các địa phương và bộ, ngành cần rút ra “bài học sâu sắc” và tăng cường đảm bảo an toàn lao động.

Nguyên nhân vụ nổ nhà máy pháo hoa tại thành phố Lưu Dương hiện đang được điều tra. Ảnh: Xinhua.

Thủ tướng Lý Cường kêu gọi siết chặt các biện pháp an toàn trong những ngành, lĩnh vực trọng điểm, nhằm kiên quyết ngăn chặn các tai nạn nghiêm trọng.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra chưa đầy ba tháng sau một vụ nổ tại cửa hàng bán pháo ở tỉnh Hồ Bắc khiến 12 người thiệt mạng, làm dấy lên lo ngại về công tác đảm bảo an toàn trong ngành sản xuất và kinh doanh pháo tại Trung Quốc.

Thúy Hà

Nguồn: SCMP