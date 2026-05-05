Cuộc tiếp xúc hiếm hoi của Tổng thống Zelensky với lãnh đạo Armenia và Georgia

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Thủ tướng Georgia Irakli Kobakhidze bên lề Hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu tổ chức tại Yerevan. Đây được xem là loạt tiếp xúc cấp cao hiếm hoi giữa Ukraine với hai quốc gia trong khu vực.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan chào đón Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Yerevan, Armenia, ngày 4 tháng 5 năm 2026. Ảnh của Phủ Tổng thống Ukraine/Anadolu qua Getty Images

Các cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh cục diện khu vực có nhiều biến chuyển. Armenia hiện vẫn là thành viên chính thức của CSTO do Nga dẫn dắt, trong khi quan hệ giữa Ukraine và Georgia những năm gần đây có dấu hiệu xấu đi dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền “Giấc mơ Georgia”.

Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Pashinyan, ông Zelensky đánh giá các cuộc trao đổi diễn ra “tốt đẹp”, tập trung vào những thách thức an ninh khu vực và triển vọng khôi phục hợp tác song phương. Ông nhấn mạnh đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Ukraine tới Armenia trong vòng 24 năm, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc nối lại đối thoại tích cực giữa hai nước.

Tổng thống Volodymyr Zelensky gặp Thủ tướng Georgia Irakli Kobakhidze tại Yerevan ngày 4/5/2026. Ảnh: Getty Images

Hai bên cũng thảo luận về hợp tác kinh tế và đề xuất khôi phục hoạt động của ủy ban liên chính phủ song phương, với khả năng tổ chức cuộc họp tại Kyiv vào cuối năm nay.

Trong khi đó, sau cuộc gặp với Thủ tướng Kobakhidze, Tổng thống Zelensky thể hiện lập trường thận trọng hơn, nhấn mạnh Ukraine vẫn duy trì hợp tác với Georgia bất chấp những căng thẳng hiện tại. Ông khẳng định Ukraine luôn tôn trọng chủ quyền và người dân Georgia, đồng thời sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới.

Quan hệ giữa Kyiv và Tbilisi đã xấu đi dưới thời chính phủ “Giấc mơ Georgia”, trong bối cảnh chính quyền này bị cáo buộc suy giảm dân chủ và có xu hướng xích lại gần Moscow, kéo theo các biện pháp trừng phạt và làn sóng biểu tình trong nước.

Quan hệ giữa Yerevan và Moscow gần đây suy giảm, đặc biệt sau khi Armenia chỉ trích CSTO không có phản ứng phù hợp trong các cuộc đụng độ với Azerbaijan liên quan đến khu vực Nagorno-Karabakh năm 2022.

Trong khi đó, Ukraine vẫn duy trì quan hệ gần gũi với Azerbaijan. Cuối tháng 4 vừa qua, ông Zelensky đã thăm nước này và ký kết các thỏa thuận hợp tác với Tổng thống Ilham Aliyev.

Vân Bình

