Không đấu giá quyền khai thác mỏ đất tại xã Sao Vàng phục vụ thi công dự án 

(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1289/QĐ-UBND phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND tỉnh đối với mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Sao Vàng.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1289/QĐ-UBND phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND tỉnh đối với mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Sao Vàng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá có diện tích 10,89ha là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để phục vụ thi công các dự án do Công an tỉnh làm chủ đầu tư, quy định tại khoản 1a Điều 55 Luật Địa chất và Khoáng sản, được sửa đổi bổ sung tại điểm b khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh (chủ đầu tư các Dự án: Trụ sở đóng quân Công an xã, phường; Trại tạm giam Công an tỉnh; Trụ sở Cảnh sát cơ động và Trụ sở doanh trại Công an tỉnh), UBND xã Sao Vàng chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan khác về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung tham mưu, thẩm định theo đúng quy định của pháp luật.

UBND xã Sao Vàng có trách nhiệm phối hợp, bảo đảm cho việc triển khai thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản đối với khu vực đã được khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng hiện trạng đã phê duyệt; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2026.

NM (Nguồn: UBND tỉnh Thanh Hóa)

