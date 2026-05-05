Mỹ, Iran gia tăng cạnh tranh kiểm soát Hormuz

Mỹ và Iran tiếp tục triển khai các đợt tấn công mới tại khu vực Vùng Vịnh, trong bối cảnh hai bên gia tăng cạnh tranh kiểm soát Eo biển Hormuz thông qua các biện pháp phong tỏa hàng hải, làm gia tăng rủi ro đối với thỏa thuận ngừng bắn vốn mong manh.

Hàng trăm tàu bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/5 cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh nếu tấn công tàu hải quân Mỹ tại khu vực. Tuy nhiên, trong phát biểu công khai, ông không đề cập trực tiếp đến vụ đụng độ mới nhất, đồng thời cho rằng Iran đã nhằm vào các tàu của những quốc gia không liên quan, trong đó có một tàu hàng Hàn Quốc. Hiện chưa có thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng Mỹ hoặc Nhà Trắng về việc các vụ việc mới có ảnh hưởng trực tiếp đến thỏa thuận ngừng bắn hay không.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi vẫn cho biết các nỗ lực đàm phán đang được thúc đẩy với vai trò trung gian của Pakistan.

Quân đội Mỹ cùng ngày cho hay hai tàu thương mại mang cờ Mỹ đã đi qua eo biển với sự hỗ trợ của tàu khu trục, song không nêu rõ thời điểm. Iran phủ nhận thông tin này. Tập đoàn vận tải Maersk xác nhận một tàu mang cờ Mỹ đã rời Vùng Vịnh qua Eo biển Hormuz trong ngày 4/5 với sự hộ tống của quân đội Mỹ.

Tư lệnh lực lượng Mỹ tại khu vực cho biết đã phá hủy 6 tàu nhỏ của Iran, đồng thời cảnh báo lực lượng Iran tránh tiếp cận các phương tiện quân sự Mỹ. Trong khi đó, Iran công bố bản đồ cho thấy phạm vi kiểm soát trên biển được mở rộng, bao trùm cả một phần bờ biển UAE.

Tàu thuyền di chuyển tại eo biển Hormuz, khu vực Musandam, Oman, ngày 4/5/2026. Ảnh: Reuters.

Một tàu thương mại của Hàn Quốc gặp sự cố nổ và cháy tại phòng máy khi đi qua khu vực, song không có thương vong và nguyên nhân chưa được xác định. Cơ quan an ninh hàng hải Anh cho biết hai tàu khác bị tấn công ngoài khơi UAE. Công ty dầu khí ADNOC cũng xác nhận một tàu chở dầu không tải bị thiết bị bay không người lái tấn công.

Sau hàng loạt vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa trong ngày, trong đó có vụ gây hỏa hoạn tại cảng dầu Fujairah, UAE nhận định đây là bước leo thang nghiêm trọng và tuyên bố bảo lưu quyền phản ứng.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.