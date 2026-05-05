NATO đồng loạt tập trận quân sự quy mô lớn dọc biên giới Nga

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đồng loạt triển khai một loạt cuộc tập trận quân sự quy mô lớn kéo dài từ khu vực Baltic tới Bắc Cực, huy động hàng chục nghìn binh sĩ tham gia. Đây được đánh giá là một trong những đợt huấn luyện toàn diện và rộng khắp nhất của liên minh trong những năm gần đây.

Binh sĩ Ba Lan cùng xe tăng Leopard 2A4 tham gia cuộc tập trận quân sự NATO DRAGON-24 tại Korzeniewo, miền bắc Ba Lan. Ảnh: Getty Images

Tâm điểm của đợt hoạt động là cuộc tập trận thường niên “Spring Storm” khởi động tại Estonia từ ngày 4/5. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Estonia, ông Margus Tsahkna, chương trình dự kiến kéo dài gần một tháng, với hơn 12.000 quân nhân tham gia ở giai đoạn cao điểm, bao gồm lực lượng Estonia cùng nhiều đơn vị đồng minh. Thành phần tham gia trải rộng từ Vương quốc Anh, Đức, Hoa Kỳ, Pháp, Ba Lan, Canada, Hà Lan đến các quốc gia Bắc Âu và Baltic. Đáng chú ý, Ukraine cũng góp mặt trong các hoạt động huấn luyện, phản ánh mức độ phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa lực lượng nước này với NATO.

Các nội dung diễn tập được xây dựng theo kịch bản chiến tranh quy mô lớn, tập trung vào năng lực lập kế hoạch tác chiến chung, triển khai lực lượng nhanh và tổ chức tiếp viện trong điều kiện chiến đấu. NATO cho biết chương trình huấn luyện đã tích hợp nhiều bài học rút ra từ xung đột Nga–Ukraine, trong đó có việc mở rộng sử dụng thiết bị bay không người lái và tăng cường khả năng phối hợp trên chiến trường hiện đại.

Song song với Estonia, nhiều hoạt động huấn luyện khác cũng được triển khai tại các quốc gia trong khu vực. Tại Lithuania, khoảng 1.000 binh sĩ cùng đại diện các cơ quan nhà nước tham gia diễn tập tại khu vực Panevėžys, tập trung vào năng lực phối hợp liên ngành và sẵn sàng chiến đấu cấp lữ đoàn. Ở Ba Lan, hơn 3.500 quân nhân cùng hàng trăm trang thiết bị, trong đó có lực lượng Hoa Kỳ, tiến hành huấn luyện tại thao trường Orzysz từ ngày 2/5. Trong khi đó, tại Phần Lan, cuộc tập trận “Northern Strike 26” được tổ chức gần biên giới Nga với sự tham gia của hơn 600 binh sĩ pháo binh triển khai tại khu vực Vuosanga, cách lãnh thổ Nga khoảng 50–70 km, cùng sự hỗ trợ của các đơn vị không quân. Dự kiến trong tháng 5, Phần Lan sẽ tiếp tục mở rộng quy mô các giai đoạn huấn luyện tiếp theo.

Trước diễn biến này, Nga đã lên tiếng cáo buộc các quốc gia châu Âu đang tiến hành diễn tập các kịch bản liên quan đến phong tỏa hải quân và khả năng kiểm soát khu vực Kaliningrad trong các cuộc tập trận do Anh dẫn đầu. Theo phía Nga, những hoạt động quân sự nói trên mô phỏng việc cô lập Kaliningrad, vùng lãnh thổ tách rời của Nga nằm giữa Ba Lan và Lithuania, đồng thời phản ánh xu hướng gia tăng mức độ sẵn sàng tác chiến của lực lượng NATO trong khu vực.

Vân Bình

Nguồn: United24