Đức: Mỹ rút quân không làm suy yếu năng lực răn đe của NATO

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul mới đây đã tìm cách giảm nhẹ các thông tin cho rằng Mỹ đã đình chỉ kế hoạch triển khai tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk tại Đức, khẳng định động thái này sẽ không làm suy yếu năng lực răn đe của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu.

Đức cho biết việc Mỹ cắt giảm quân số sẽ không làm thay đổi năng lực răn đe của NATO. Ảnh: Getty.

Phát biểu với báo giới tại một cuộc họp báo ở Athens (Hy Lạp) ngày 4/5, ông Johann Wadephul nói: “Tôi hoàn toàn không nghi ngờ rằng sẽ không có bất kỳ sự suy giảm nào trong năng lực răn đe thông thường của NATO ở châu Âu. Trong mọi trường hợp, điều đó sẽ được bù đắp bằng cách này hay cách khác”.

Ông Wadephul đưa ra bình luận này khi được hỏi về quyết định của Tổng thống Donald Trump rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức, cũng như các thông tin cho rằng chính quyền Tổng thống Trump dự định hủy bỏ quyết định được cựu Tổng thống Joe Biden công bố năm 2024 về việc triển khai một tiểu đoàn trang bị tên lửa Tomahawk tầm xa đến Đức nhằm răn đe Nga. Ngoại trưởng Đức cho biết: “Chúng ta không nên đánh giá quá mức những biện pháp riêng lẻ”, ông lập luận rằng việc giảm quân số đã được dự đoán rộng rãi như một phần của việc xem xét lại chiến lược phòng thủ toàn cầu của Mỹ.

Ông Wadephul cũng cho biết việc triển khai tên lửa tầm xa của Mỹ ban đầu chỉ được xem là một “biện pháp tạm thời” cho đến khi châu Âu phát triển được các năng lực tương tự. Ông nói: “Trước hết, chúng tôi sẽ tìm kiếm đối thoại chặt chẽ với Mỹ để xác định rõ quyết định cuối cùng đã được đưa ra là gì và chúng tôi có những lựa chọn nào. Thứ hai, chúng ta phải coi đây là một lời thúc giục mới nhằm phát triển và nhanh chóng đưa vào sử dụng các năng lực của riêng mình. Không còn con đường nào khác.”

Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã lên tiếng kêu gọi châu Âu đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong NATO, cảnh báo rằng những sự phụ thuộc và giả định lâu nay về an ninh toàn cầu không còn phù hợp nữa. Ông Starmer nói: “Cần phải có một yếu tố châu Âu mạnh mẽ hơn trong NATO. Tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Vì vậy, trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại và năng lượng, tất cả đều đã bị vũ khí hóa, chúng ta cần một châu Âu mạnh mẽ hơn để cùng nhau giải quyết những vấn đề này”.

Thủ tướng Anh: Châu Âu cần đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong NATO khi quốc phòng, thương mại bị “vũ khí hóa”. Ảnh: Anadolu.

Ông nói thêm rằng châu Âu đã “lạc hậu quá lâu” trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, viện dẫn lý do là sự phụ thuộc quá mức vào các đối tác bên ngoài và những giả định lỗi thời về sự ổn định. Ông Starmer cũng nhấn mạnh bối cảnh địa chính trị đang thay đổi, chỉ ra nhiều cuộc xung đột đang diễn ra và những hậu quả sâu rộng của chúng. Ông cảnh báo rằng những ảnh hưởng không chỉ về kinh tế mà còn lan rộng đến các mối đe dọa an ninh trong các quốc gia châu Âu.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu