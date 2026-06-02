Tỷ lệ ủng hộ tổng thống Mỹ Donald Trump chạm mức thấp kỷ lục

Theo khảo sát của Big Data Poll, tỷ lệ ủng hộ tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm xuống mức thấp kỷ lục khi cử tri ngày càng bất mãn với nền kinh tế, chi phí sinh hoạt và cách chính quyền xử lý chính sách đối ngoại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức họp báo về cuộc chiến ở Iran, ngày 6/4/2026. Ảnh: AP.

Trong cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 24 đến 27/5 với 3.121 người tham gia, chỉ có 39,4% số người được hỏi cho biết tán thành với công việc mà ông Trump đang làm - trong đó 19,9% cho biết hoàn toàn tán thành. Big Data Poll gọi đây là “mức thấp kỷ lục đối với tổng thống trong nhiệm kỳ thứ hai và là lần đầu tiên tỷ lệ ủng hộ ông giảm xuống dưới mức 30%”.

Tỷ lệ ủng hộ của ông Trump trong cuộc khảo sát tháng 5 của Big Data Poll là 39,4%, giảm so với 44,8% hồi tháng 1, con số này cũng thấp hơn mức 55,5% mà Big Data Poll thực hiện khi ông Trump trở lại nắm quyền vào năm trước đó.

Theo kết quả cuộc thăm dò, 57,4% người tham gia cho biết không tán thành công việc mà tổng thống đang làm, trong đó có 46,2% cực kỳ không tán thành.

Chỉ số “intensity index” của Big Data Poll, đo lường sự khác biệt giữa tỷ lệ những người hoàn toàn tán thành và hoàn toàn phản đối, là -26,3%, khoảng cách tiêu cực lớn nhất mà công ty này từng đo được.

Tỷ lệ ủng hộ của ông Trump hiện ở mức âm trên mọi lĩnh vực riêng lẻ được Big Data Poll khảo sát.

Về kinh tế và việc làm, 38,5% cho biết họ tán thành công việc ông Trump đang làm, trong khi 56,9% cho biết họ không tán thành, khiến tỷ lệ ủng hộ ông giảm 18,4 điểm.

Về chi phí sinh hoạt, 29% tán thành, trong khi 66,5% không tán thành (chênh lệch -37,5%).

Về cuộc chiến ở Iran, 58,3% cho biết họ không tán thành cách ông Trump xử lý tình hình, và 33,7% cho biết tán thành (chênh lệch -24,6%).

Theo khảo sát Big Data Poll, 36,5% người được hỏi ủng hộ các cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Iran, trong khi 53,4% phản đối.

Rich Baris, người đứng đầu Big Data Poll, trước đây luôn ủng hộ ông Trump nhưng đã quay sang chỉ trích, đặc biệt là về việc ông Trump ủng hộ Israel và cuộc chiến ở Iran. Tháng 6/2025, Baris cảnh báo tất cả có thể kết thúc với phong trào MAGA (Make America Great Again - Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) nếu ông Trump tiếp tục can thiệp vào cuộc xung đột với Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Trong báo cáo thăm dò, ông cho biết: "Sau một năm cử tri thể hiện rõ quan điểm của mình đồng thời dành cho họ sự khoan dung chính trị chưa từng có, đảng Cộng hòa đã tự đào hố chôn mình bằng cách không lắng nghe những lời cảnh báo của cử tri."

Ông Baris cũng đề cập đến sự gia tăng số người tham gia khảo sát cho biết họ tin tưởng đảng Dân chủ sẽ giải quyết được “những vấn đề quan trọng nhất trong cuộc bầu cử”, bao gồm kinh tế, chi phí sinh hoạt và chính sách đối ngoại.

Nhiều nhân vật quan trọng thuộc phong trào MAGA đã đoạn tuyệt với Trump trong năm nay, bao gồm cựu Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene của Georgia và các nhà bình luận chính trị bảo thủ Candace Owens, Tucker Carlson và Megyn Kelly.

TD