Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng ngừa tội phạm

Thực hiện quy chế Bản nghi nhớ về phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và trật tự công cộng, tối 2/10, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hoá tổ chức buổi tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Hợp Lực, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa và lãnh đạo, nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI.

Tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Hợp Lực

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, nhân viên các bệnh viện và công ty đã được phổ biến những phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, những sơ hở, thiếu sót mà tội phạm có thể lợi dụng để kịp thời khắc phục, phòng ngừa và hướng dẫn cách thức phòng, tránh; hướng dẫn cách xử lý tình huống gây mất an ninh, trật tự; kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi có vụ việc xảy ra...

Tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cho lãnh đạo, nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI.

Thông qua buổi tuyên truyền, cán bộ, nhân viên các bệnh viện và công ty đã được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng phòng, chống các loại tội phạm thường gặp trong môi trường bệnh viện, doanh nghiệp. Qua đó nêu cao ý thức cảnh giác, góp phần giữ gìn tốt an ninh, trật tự chung.

Tuyên truyền cho người nhà bệnh nhân về phòng chống tội phạm trộm cắp.

Được biết, thực hiện Bản ghi nhớ quy chế phối hợp, 2 buổi/1 tuần, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh sẽ tổ chức tuyên truyền về công tác phòng ngừa tội phạm và hướng dẫn cách xử lý tình huống gây mất an ninh, trật tự.

Tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Đồng thời, đơn vị thường xuyên phối hợp lực lượng Cảnh sát Trật tự, lực lượng công an phường, các lực lượng chức năng làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự và trật tự công cộng; tập huấn cho lực lượng bảo vệ tại cơ sở kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi có vụ việc xảy ra...

Quốc Hương