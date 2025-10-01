Tuổi trẻ Thanh Hóa chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 10

Ngay sau khi bão số 10 gây mưa lớn, lũ lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân nhiều địa phương trong tỉnh, tuổi trẻ Thanh Hóa đã kịp thời có mặt tại các vùng bị thiệt hại để hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, khơi thông dòng chảy, thu gom bùn đất, trao quà cứu trợ... Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã thành lập 166 đội hình “Thanh niên tình nguyện xung kích”, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tham gia ứng phó và giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão.

Đoàn xã Trung Hạ hỗ trợ bà con dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, di chuyển đồ đạc của người dân đến nơi an toàn.

Tại xã Định Hòa, đội hình thanh niên xung kích hỗ trợ di dời, kê cao tài sản và hướng dẫn người dân di chuyển an toàn qua nơi bị ngập lụt.

Đoàn xã Hóa Quỳ hỗ trợ trường học dọn dẹp vệ sinh.

Đoàn xã Thọ Phú ra quân hỗ trợ người dân di chuyển tài sản ra khỏi nơi bị ngập lụt.

Đoàn xã Cẩm Thủy vận động các nhà hảo tâm tổ chức nấu, phát hơn 1.500 suất cơm cho bà con vùng bị ngập lụt.

Đoàn viên, thanh niên xã Cẩm Thủy tham gia hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh khu dân cư.

Đoàn xã Hậu Lộc huy động đoàn viên, thanh niên đắp đê ngăn nước tràn sau bão số 10.

Lê Phượng