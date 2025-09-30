Khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ

Ngày 30/9/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ký ban hành Công điện khẩn số 28/CĐ-UBND truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Khu du lịch biển Hải Tiến hư hại nặng sau bão số 10. (Ảnh: Hoàng Đông)

Theo nội dung công điện, bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây ra một số thiệt hại ban đầu trên địa bàn tỉnh, theo thống kê sơ bộ tính đến 23 giờ ngày 29/9/2025, thiên tai đã làm 02 người chết, 06 người bị thương; 955 nhà bị thiệt hại, 4.059 nhà bị ngập nước; 3.990 ha lúa, 1.421 ha cây trồng hàng năm bị ngập; 67 điểm/trường, 02 Trạm Y tế bị ảnh hưởng; các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở gây tắc đường tại 53 vị trí; xảy ra 05 sự cố đê điều; 01 cột điện trung thế, 510 cột điện hạ thế bị gãy, đổ...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn; chia sẻ với những khó khăn, mất mát của các địa phương bị ảnh hưởng của bão.

Thực hiện Công điện số 178/CĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ; để khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường, các Công ty: Khai thác công trình thủy lợi, Viettel Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa, Điện lực Thanh Hóa, cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa, cổ phần cấp nước Thanh Hóa và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, khẩn trương, có hiệu quả các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công điện: Số 26/CĐ-UBND ngày 28/9/2025, số 27/CĐ-UBND ngày 29/9/2025.

Đồng thời, các địa phương, đơn vị khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Nhiệm vụ chung của các địa phương và các sở, ngành, đơn vị liên quan

1. Huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất những khu vực còn bị chia cắt do thiên tai; triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

2. Hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

3. Tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ (hoàn thành trước ngày 5/10/2025), không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

4. UBND các xã, phường:

Rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, lũ, báo cáo cập nhật thường xuyên hàng ngày về Sở Nông nghiệp và Môi trường (Văn phòng Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh) để tổng hợp.

Kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Hoàn thành công tác chi hỗ trợ Nhân dân trước ngày 5/10/2025. Trường hợp dự phòng ngân sách địa phương không đủ nguồn lực chi hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp xã khẩn trương có văn bản gửi Sở Tài chính trước 13h ngày 30/9/2025 để tổng hợp xử lý, tham mưu theo quy định.

Lực lượng chức năng tổ chức ứng phó sự cố đổ cây xanh lớn, gây mất điện cục bộ tại xã Hoằng Phú.

Nhiệm vụ cụ thể của một số sở, ngành, đơn vị

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp. Rà soát, tổng hợp, kịp thời phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ vật tư,hóa chất, giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất sau bão lũ; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 10 năm 2025.

Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tham mưu văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đồng thời gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về tình hình bão, lũ trên địa bàn, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả ứng phó của tỉnh, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc phục; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 4/10/2025.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ của các địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tham mưu văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ (đồng thời gửi Bộ Tài chính) hỗ trợ kinh phí cho tỉnh để triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế nếu dự phòng ngân sách tỉnh không đủ nguồn lực chi hỗ trợ; báo cáo UBND tỉnh trước 14h ngày 30/9/2025.

Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền: (1) Kiểm tra, thống kê chính xác tình hình thiệt hại theo lĩnh vực được giao quản lý; (2) Chủ động hỗ trợ các địa phương triển khai khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 10 và mưa lũ để nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân; (3) Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên về Sở Nông nghiệp và Môi trường (đồng thời gửi Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi) trước ngày 3/10/2025 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

