Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026

Chiều 31/12, Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa có công văn yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm soát giao thông tại Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh.

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) dịp Tết Dương lịch năm 2026, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

Theo đó, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng của Công an tỉnh, công an các xã, phường tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT dịp Tết Dương lịch và thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tăng cường hướng dẫn, phân luồng, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến, địa bàn, đặc biệt là tại các khu đô thị trung tâm, các nút giao thông trọng điểm, các tuyến đường ra vào cao tốc ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết.

Phối hợp với Sở Xây dựng, các địa phương và các đơn vị chức năng kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; có phương án sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; bố trí lực lượng kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết tình huống đột xuất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh.

Công bố số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh để kịp thời tiếp nhận, giải quyết và phối hợp xử lý những thông tin về TTATGT.

Lực lượng Công an tăng cường hướng dẫn, phân luồng, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến, địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo TTATGT theo chức năng, nhiệm vụ; chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải tăng cường chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp Tết Dương lịch; không để hành khách không kịp về quê do thiếu phương tiện; giảm thiểu tối đa tình trạng chậm, hủy chuyến; xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về TTATGT.

Chỉ đạo đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường đang thi công; khẩn trương triển khai đảm bảo tiến độ việc cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông và các tuyến giao thông trọng điểm; dừng thi công, trả lại mặt bằng để đảm bảo các phương tiện lưu thông an toàn trước kỳ nghỉ Tết. Thiết lập điện thoại đường dây nóng đảm bảo ứng trực 24/24 giờ để tiếp nhận giải quyết, xử lý kịp thời các tình huống về TTATGT.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị truyền thông trên địa bàn tỉnh dành thời lượng tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT. Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng và các địa phương xây dựng phương án tổ chức giao thông ở các điểm tham quan; yêu cầu các Ban quản lý lễ hội hướng dẫn, tuyên truyền về đảm bảo ATGT để người dân biết và chấp hành.

Sở Y tế yêu cầu cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc men để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa duy trì phát sóng Chương trình “An toàn giao thông 24h”, tăng thời lượng phát sóng chuyên mục an toàn giao thông; bố trí lịch phát sóng, thời gian phát sóng phù hợp trong ngày để thông tin kịp thời tình hình TTATGT đến đông đảo người dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với phụ huynh học sinh quản lý, giáo dục học sinh chấp hành pháp luật về TTATGT trong dịp nghỉ Tết, nhằm hạn chế thấp nhất vi phạm, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh; huy động lực lượng thanh niên tình nguyện phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia điều tiết, hướng dẫn giao thông khi có yêu cầu.

Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, đoàn thể và các ngành thành viên khác tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

UBND, Ban ATGT các xã, phường thực hiện tốt công tác bảo đảm TTATGT dịp Tết Dương lịch năm 2026 trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh và các văn bản khác có liên quan.

Hải Đăng