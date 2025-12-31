Hiệu quả từ đề án nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nữ công nhân lao động trong doanh nghiệp có tổ chức công đoàn

Chiều 31/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết Đề án “Nâng cao chất lượng truyền thông, tư vấn và chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) trong các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thuộc LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”.

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện Đề án, 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm công tác truyền thông, tư vấn về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho nữ CNLĐ. Hoạt động truyền thông được tổ chức tại 46 doanh nghiệp, chủ yếu thuộc các ngành may mặc, giày da, mây tre đan, hàng mã - những lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nữ, điều kiện lao động còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban Công tác Công đoàn phát biểu tại hội nghị.

Song song với công tác truyền thông, hoạt động khám sức khoẻ sinh sản cho lao động nữ được tổ chức ngay tại doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để nữ công nhân tiếp cận dịch vụ y tế. Trong giai đoạn 2021-2025, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Chi nhánh Công ty CP Đa khoa An Việt tổ chức khám phụ khoa, siêu âm ổ bụng và siêu âm đầu dò cho 9.200 lao động nữ tại 46 doanh nghiệp, qua đó phát hiện sớm nhiều trường hợp bất thường, kịp thời hướng dẫn điều trị, chuyển tuyến chuyên môn khi cần thiết.

Kết quả triển khai cho thấy, trên 90% lao động nữ tham gia truyền thông, tư vấn nắm được kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản; khoảng 70-75% có sự thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi; trên 60% chủ động đăng ký khám phụ khoa định kỳ. Đề án đã góp phần thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống cho nữ CNLĐ, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ sức khỏe người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ vai trò của công đoàn cơ sở trong công tác chăm sóc sức khỏe, tư vấn sức khỏe sinh sản, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho lao động nữ tại doanh nghiệp; đồng thời đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các đề án và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNLĐ trong thời gian tới.

Thanh Huê