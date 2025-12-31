Thôn đầu tiên của xã Hoằng Hoá đón chuẩn NTM kiểu mẫu sau sáp nhập

Chiều 31/12, xã Hoằng Hoá tổ chức lễ công bố thôn Hà Thái đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2025. Đây là đơn vị thôn đầu tiên của xã Hoằng Hoá đón nhận NTM kiểu mẫu sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại diện lãnh đạo xã Hoằng Hoá trao quyết định và tiền thưởng thôn NTM kiểu mẫu cho thôn Hà Thái.

Thôn Hà Thái có 170 hộ với 680 nhân khẩu. Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thôn Hà Thái là 1 trong 8 thôn của xã Hoằng Hóa được chọn để tập trung chỉ đạo xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Chi bộ, Ban phát triển thôn đã bắt tay vào cuộc với nỗ lực lớn, quyết tâm chính trị cao. Chỉ trong thời gian ngắn, phong trào xây dựng thôn NTM kiểu mẫu đã được tổ chức thực hiện sâu rộng với sự tham gia tích cực của cán bộ, Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Hoằng Hoá Trịnh Thị Quế phát biểu tại buổi lễ.

Thôn đã phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế nông thôn. Làng nghề mộc của thôn Hà Thái tiếp tục được duy trì và phát triển, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt 80,20 triệu đồng/người/năm.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ công bố.

Tổng huy động kinh phí từ Nhân dân và hỗ trợ từ ngân sách cấp trên để xây dựng NTM đạt 2,9 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 1,5 tỷ đồng để xây dựng các công trình; Nhân dân và con em xa quê ủng hộ 1,2 tỷ đồng để đầu tư xây nhà văn hóa, khuôn viên, các công trình phụ trợ đường giao thông... Thôn còn huy động hơn 1.200 ngày công lao động công ích.

Từ phong trào xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, đường làng, ngõ xóm được chỉnh trang khang trang, sạch đẹp, diện mạo nông thôn, cảnh quan khu dân cư có nhiều khởi sắc. Đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao.

Tại lễ công bố, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hoằng Hoá đã trao thưởng cho thôn Hà Thái 20 triệu đồng.

Sau khi sáp nhập, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào xây dựng NTM tiếp tục được xã Hoằng Hoá lan tỏa sâu rộng. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn xã đã có thêm 8 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nâng số thôn NTM kiểu mẫu toàn xã lên 22 trên tổng số 42 thôn. Trên địa bàn xã có thêm 3 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, gồm: Rượu nếp hạ thổ Linh Phượng; Nấm linh chi đỏ QP; Nem chua Hùng Huyền.

Việt Hương