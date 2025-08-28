Tuổi trẻ Thanh Hóa chung tay khắc phục hậu quả mưa bão

Cơn bão số 5 kèm mưa lũ đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngay khi cơn bão đi qua, lực lượng đoàn viên thanh niên đã nhanh chóng thành lập các đội hình hỗ trợ, chung tay cùng các lực lượng chức năng và người dân khắc phục hậu quả.

Theo thống kê, mưa bão đã khiến 89 ngôi nhà bị thiệt hại, 2.037 nhà bị ngập; 4.791 ha lúa, 941 ha hoa màu, 469 ha cây trồng hàng năm bị ngập; xảy ra nhiều sự cố đê điều, giao thông và thông tin liên lạc bị ảnh hưởng.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh môi trường, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi mưa bão.

Từ ngày 27/8 mưa đã tạnh, song tại xã Thọ Phú nước vẫn ngập, đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ hộ chăn nuôi di chuyển đàn thỏ đến nơi an toàn.

Đoàn Thanh niên xã Sơn Điện phối hợp với lực lượng chức năng hỗ trợ Nhân dân bị thiệt hại do mưa bão dựng lều lán tạm.

Tại xã Tân Thành, mưa lũ làm nhiều nhà dân, công trình thiết yếu bị vùi lấp trong bùn đất. Ngay khi nước rút, đoàn viên, thanh niên đã bắt tay triển khai nhiều giải pháp khắc phục.

Đoàn Thanh niên xã Vạn Xuân hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa sau bão.

Đội xung kích Đoàn xã Nam Xuân tập trung hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, kê cao đồ đạc...

...và dọn dẹp bùn đất trên các tuyến giao thông sau khi nước rút.

Thanh niên xã Tiên Trang cùng chung sức khắc phục hậu quả cơn bão số 5.

Những việc làm thiết thực, kịp thời của đoàn viên thanh niên đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Thanh Hóa, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn cho cuộc sống của Nhân dân.

Nhóm PV Thời sự