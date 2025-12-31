Hotline: 0822.173.636   |

Xã Yên Trường: Gần 2.400 người được nhận quà của Đảng, Nhà nước

Hiệp Thương (Trung tâm CUDVC xã Yên Trường)
(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 31/12, xã Yên Trường đã thực hiện chi trả, cấp phát tiền cho các đối tượng theo Nghị quyết số 418/NQ-CP, ngày 28/12/2025 của Chính phủ về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Công tác hướng dẫn thủ tục chi trả cho các đối tượng nhận quà.

Các đối tượng gồm: Người có công với Cách mạng, bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và các đối tượng yếu thế khác. Theo đó, toàn xã Yên Trường có 2.392 người thuộc các đối tượng được nhận quà của Đảng và Nhà nước, trong đó có 897 người có công với Cách mạng và thân nhân, thờ cúng liệt sĩ; 843 người là hưu trí xã hội và 652 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Mức nhận quà là 400 ngàn đồng/1 người.

Các đối tượng đã nhận quà của Đảng, Nhà nước.

Hiện nay, xã Yên Trường đang khẩn trương chi trả tiền quà bảo đảm mọi người dân đều nhận đủ, đúng đối tượng, đúng quy định. Phấn đấu đến 18h30 phút chiều nay sẽ hoàn thành việc chi trả cho các đối tượng được nhận quà của Đảng và Nhà nước.

Hiệp Thương ( Trung tâm CUDVC xã Yên Trường)

