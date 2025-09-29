Căng mình ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10

Dù không nằm trong tâm bão, song Thanh Hóa vẫn hứng chịu thiệt hại nặng nề từ bão số 10 (Bualoi). Hàng trăm nhà cửa bị đổ sập, trường học tốc mái và đã có người bị thiệt mạng. Trước diễn biến mưa lớn, gió mạnh, lũ quét, sạt lở có thể xảy ra trên diện rộng, các cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang đang căng mình huy động tối đa nhân lực, phương tiện, ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân và khẩn trương khắc phục hậu quả.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Tĩnh Gia (Bộ CHQS tỉnh) phối hợp với chính quyền địa phương ứng phó sự cố tràn tuyến đê sông Thị Long, phường Ngọc Sơn. Ảnh: p.v

Tan hoang sau bão

Khó ai có thể ngờ rằng chỉ trong vòng 10 - 15 phút, những ngôi làng bình yên ở các xã Hoằng Phú, Hoằng Giang đã lâm cảnh hoang tàn. Trận lốc xoáy dữ dội sáng sớm 29/9 đã biến những ngôi nhà kiên cố, xưởng may, xưởng nội thất... thành đống đổ nát. Nhiều xe ô tô cũng bị gió bão vần nát, có hộ thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng.

Nhiều gia đình tại xã Hoằng Phú hiện vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc cơn lốc bất ngờ ập đến với tiếng gió rít, mưa lớn khiến họ không kịp trở tay. Ông Vũ Văn Chương, trú tại xóm Nam cầu Phú Khê, kể lại: “Chỉ trong ít phút, mái tôn, cửa gỗ nhà tôi bị cuốn bay hết, dầm, tường gạch đổ sập. Cả gia đình chỉ kịp chạy tìm chỗ trú ẩn an toàn, tài sản coi như mất trắng”.

Thông tin từ UBND xã Hoằng Phú, gió mạnh, mưa lớn kèm lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, công trình hạ tầng, cây cối và cột điện, nhiều tuyến đường ách tắc do cây đổ. Đặc biệt, cột điện đổ chắn ngang Quốc lộ 1A khiến giao thông ách tắc hơn 1km trong vòng 2 giờ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 với cường độ gió mạnh kèm theo mưa lớn và lốc xoáy, nhiều nhà cửa ở xã Hoằng Phú bị tốc mái, đổ sập, nhiều cây cối, cột điện bị gãy đổ gây ách tắc giao thông. Ảnh: Hoàng Đông

Tính đến chiều 29/9, xã thống kê có 258 hộ bị tốc mái, 6 hộ bị sập hoàn toàn, khoảng 700ha lúa và 100ha thủy sản bị ngập, nguy cơ mất trắng. Người dân cho biết, dù đã chủ động chằng chống, che chắn từ trước nhưng sức gió quá mạnh khiến mọi biện pháp đều trở nên bất lực. Trận giông lốc kinh hoàng rạng sáng 29/9 cũng cướp đi sinh mạng 1 người và làm 1 người khác bị thương do sập nhà.

Hàng chục ngôi nhà xã Hoằng Phú bị tốc mái, sập đổ hoàn toàn. Nhiều công trình công cộng, cơ sở hạ tầng cũng bị tàn phá. Ảnh: Hoàng Đông

Nhiều xã trung du, đồng bằng và ven biển của tỉnh cũng chìm trong ngập lụt, gây thiệt hại diện tích lớn lúa, cây vụ đông, thủy sản và trang trại chăn nuôi. Tại xã Hồ Vương, dù đã sớm tuyên truyền, vận động người dân thu hoạch bớt cây trồng vụ thu mùa, nhưng bão số 10 với gió mạnh, mưa lớn kéo dài vẫn khiến sản xuất nông nghiệp chịu tổn thất nặng.

Đứng trước diện tích nhà lưới bị sập, ông Mai Văn Toản, thôn Bắc Trung, ngậm ngùi: “Trong vòng một tháng, chúng tôi đã phải hứng chịu liên tiếp 3 cơn bão, biết khi nào mới gượng dậy được. Cơn bão số 10 làm sập 1.000m2 nhà lưới rau, củ, quả an toàn của gia đình tôi, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Sau bão, chúng tôi sẽ còn mất nhiều thời gian để khôi phục sản xuất”.

Thống kê ban đầu cho thấy, toàn xã Hồ Vương có khoảng 141ha cây trồng bị ngập úng, 1ha nhà lưới bị sập đổ, tốc mái cùng nhiều hạng mục kênh mương thủy lợi hư hỏng. Ông Phạm Bá Bốn, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Xã thuần nông như Hồ Vương chịu thiệt hại ít hơn một số địa phương khác, nhưng tổn thất với bà con vẫn là rất lớn. Ngay khi bão tan, xã sẽ cắt cử lực lượng hỗ trợ khắc phục để người dân sớm khôi phục sản xuất”.

Tại các xã miền núi, vốn chưa kịp khắc phục thiệt hại từ những cơn bão trước, bão số 10 tiếp tục giáng thêm đòn nặng nề. Ở Yên Nhân và Bát Mọt, nhiều thôn bản tạm thời bị chia cắt. Xã Thanh Quân, đầu nguồn sông Chàng ghi nhận 4 hộ dân ở khu vực nguy cơ cao có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào. Ở Vân Du, 11 điểm ngập cục bộ xuất hiện, xã đã kịp thời di dời 7 hộ với 22 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Xã Sơn Thủy cũng chịu cảnh 3 ngầm, đường tràn ngập sâu, trong khi điểm trường tiểu học khu Mùa Xuân bị tốc mái, nhiều phòng học hư hỏng...

Là một trong những địa phương đã chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai ngay trước khi bão số 10 đổ bộ, từ ngày 28/9, xã Vạn Xuân đã có 5 thôn bị chia cắt, cô lập tạm thời. Khi bão số 10 quét qua, tình trạng càng thêm nặng nề.

Mặc dù chính quyền địa phương đã chủ động huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, cây trồng vụ thu mùa, đồng thời xây dựng phương án ứng trực, sẵn sàng cứu hộ trong mưa bão, song sức tàn phá của bão quá lớn. Toàn xã có 49 ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5 - 2m; 2 hộ gia đình bị tốc mái tôn nhà ở và nhà bếp; 2 hộ khác bị cây đổ sập vào nhà.

Khu du lịch biển Hải Tiến hư hại nặng sau bão số 10. Ảnh: Hoàng Đông

Mưa lớn kéo dài cũng khiến hạ tầng giao thông và thủy lợi bị tàn phá nặng nề: khoảng 40m mặt đường bê tông và mái ta luy phía hạ lưu đường tràn thôn Cang Khèn bị cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn; 15m mái kè phía hạ lưu đường tràn Tà Sớn (thôn Nhồng) bị sạt lở; thêm khoảng 30m mái ta luy đường tràn thôn Nhồng cùng 30m mương nội đồng xứ đồng Ná Lài (thôn Ná Mén) bị phá hỏng. Đặc biệt, hơn 80m2 sân khấu nhà văn hóa thôn Cang Khèn đã bị đổ sập hoàn toàn.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, thống kê sơ bộ đến 16h30 ngày 29/9, toàn tỉnh có 602 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 10 nhà hư hỏng hoàn toàn, 592 nhà bị tốc mái, sập mái. Bên cạnh đó, 838 ngôi nhà bị ngập nước, 17 công trình phụ hư hỏng; 17 hộ với 63 nhân khẩu chịu ảnh hưởng do sạt lở đất. Đáng chú ý, có 11 thôn của 4 xã Mậu Lâm, Bát Mọt, Như Xuân và Quan Sơn với 702 hộ dân bị cô lập tạm thời, gây nhiều khó khăn cho công tác ứng cứu và khắc phục hậu quả...

Đặc biệt, mưa bão đã khiến 2 người tử vong. Ngoài sự cố đáng tiếc do lốc xoáy sập nhà tại xã Hoằng Phú, thì sáng 29/9, tại xã Triệu Sơn, sau khi rời nhà văn hóa thôn Bản Thiện 3, nơi cùng cán bộ địa phương trực chống bão suốt đêm, ông Nguyễn Ngọc Hùng, sinh năm 1965, Bí thư Chi bộ thôn Bản Thiện 3 đi bộ về nhà thì bất ngờ bị gió lớn quật đổ một cây xà cừ đè trúng khiến ông tử vong tại chỗ. Ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn, cho biết: “Ông Hùng đã thức trắng đêm cùng anh em trực ở nhà văn hóa. Sự việc xảy ra là mất mát quá lớn đối với gia đình và địa phương”.

Dồn sức ứng phó, giảm thiểu thiệt hại

Từ chiều 29/9, bão số 10 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào, nhưng Thanh Hóa vẫn hứng chịu mưa to kéo dài, lũ lớn trên sông suối, gió mạnh và sóng lớn ven biển. Chỉ trong buổi chiều, hàng trăm hộ dân ở các xã: Tượng Lĩnh, Thăng Bình, Các Sơn... bị nước lũ tràn vào nhà; lực lượng cứu hộ tiếp tục xuyên đêm túc trực, hỗ trợ sơ tán.

Các địa phương khẩn trương di dời người dân vùng ven biển, ven sông, trũng thấp và khu vực có nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Tính đến 16h30 ngày 29/9, toàn tỉnh có 85 xã, phường thuộc vùng ven biển, trung du, đồng bằng và miền núi đã sơ tán 5.137 hộ/20.015 khẩu sinh ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đêm 29/9 tiếp tục là “đêm không ngủ” của các cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang trong tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ căng mình ứng cứu, hỗ trợ Nhân dân di dời người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn. Cùng với đó là công tác bảo đảm lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm tại các điểm tránh trú.

Đồn Biên phòng Tam Chung cùng với các lực lượng đóng quân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền vận động di dời được 41hộ/185 khẩu đến nhà văn hóa, trường học tránh trú an toàn. Ảnh: Hải Chuyền (CTV)

Tại xã Vạn Xuân, không chỉ các lực lượng chức năng, đoàn viên thanh niên ở Vạn Xuân cũng trở thành “lá chắn” nơi bão lũ. Anh Cầm Bá Linh, Bí thư Đoàn xã, cho biết: “Địa hình nhiều thôn, bản rất phức tạp, mưa bão gây ngập lụt, sạt lở làm nhiều tuyến đường bị chia cắt, không thể lưu thông. Do đó, đoàn viên được phân công trực 24/24 giờ ngay tại bản mình sinh sống để hỗ trợ người dân, đặc biệt là người già, trẻ em, người khuyết tật, di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn, đồng thời cung cấp nhu yếu phẩm trong tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, đoàn viên còn tham gia khắc phục hậu quả: dọn cây đổ, vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phun khử trùng phòng dịch bệnh, hỗ trợ trường học sắp xếp lại bàn ghế, làm sạch sân trường và phòng chức năng”.

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (xã Thiết Ống) thành lập 3 tổ, quân số 25 đồng chí xuống địa bàn các thôn, phố phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân di dời người, tài sản đến vị trí an toàn. Ảnh: Hải Chuyền (CTV)

Với tinh thần đặt ưu tiên bảo đảm an toàn cho người dân lên hàng đầu, xã Vạn Xuân đã sơ tán 182 hộ với 761 nhân khẩu khỏi khu vực nguy cơ sạt lở, ngập lụt; đồng thời bố trí nhu yếu phẩm cho 27 hộ với 107 nhân khẩu thường xuyên bị cô lập ở các thôn Thác Làng, Cang Khèn. Xã cũng tổ chức kiểm tra, rà soát các công trình trọng điểm, xử lý sự cố tại các vị trí xung yếu. Ở những khu vực nước đã rút, lực lượng nhanh chóng huy động đoàn viên cùng Nhân dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, giúp bà con sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Tại phường Ngọc Sơn, từ rạng sáng, mưa bão kết hợp triều cường đã làm tràn tuyến đê sông Thị Long. Tuyến đê này bảo vệ hơn 1.714 hộ với 8.600 nhân khẩu sinh sống phía trong đê, cùng hơn 758ha đất sản xuất nông nghiệp và hơn 30ha nuôi trồng thủy sản của phường Ngọc Sơn và các địa phương lân cận.Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Tĩnh Gia (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), cho biết: Đơn vị đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cấp ủy, chính quyền và lực lượng tại chỗ tham gia hộ đê. Cùng với hạ xuồng tổ chức sơ tán một số hộ dân ngoài đê đến khu vực an toàn; đơn vị vẫn tiếp tục triển khai các biện pháp gia cố, hộ đê sông Thị Long một cách khẩn trương, quyết tâm bảo đảm an toàn cho gần 2.000 hộ dân cùng tài sản, hoa màu phía nội đê.

Xã Hoằng Phú, nơi trận giông lốc kinh hoàng xảy ra sáng 29/9, công tác khắc phục hậu quả bão số 10 sẽ phải kéo dài nhiều ngày. Đồng chí Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Hoằng Phú, cho biết: “Chính quyền địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng tập trung hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, che chắn tạm thời nhà cửa bị tốc mái, đồng thời tổ chức di dời các hộ dân đến nơi an toàn như nhà văn hóa hoặc nhà người thân. Công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả đang được triển khai khẩn trương, nhằm sớm ổn định đời sống và giảm thiểu thiệt hại tiếp theo cho người dân”.

Lực lượng chức năng phường Sầm Sơn đang khẩn trương gia cố bờ sông Thống Nhất, ngăn nước tràn vào khu dân cư. Ảnh: Đình Hợp (CTV)

Các xã miền núi cũng đang tích cực, chủ động khắc phục thiệt hại, đồng thời triển khai các giải pháp ứng phó nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét. Tại xã biên giới Na Mèo, dù bộ máy chính quyền còn thiếu so với định biên, khối lượng công việc rất lớn, nhưng trước nguy cơ thiên tai, cấp ủy, chính quyền đã khẩn trương vận động, tổ chức di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm ngay.

Lực lượng chức năng xã Pù Nhi kiểm tra, cắm biển cảnh báo những nơi có nguy cơ sạt lở.

Đến 17h ngày 29/9, xã Na Mèo đã di dời 36 hộ với gần 140 nhân khẩu ở các bản: Cha Khót, Son, Na Mèo, Bo Hiềng đến nơi an toàn. Cán bộ, công chức, lực lượng tại chỗ được bố trí trực ở từng bản, giám sát chặt chẽ các tuyến giao thông nguy cơ ngập lụt, sạt lở, ngăn người và phương tiện qua lại vùng nguy hiểm. Lực lượng ứng trực được phân công theo dõi các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng phó khi tình huống xấu xảy ra.

Các lực lượng công an, quân sự cũng đang được huy động ở mức cao nhất, phối hợp phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng phục vụ ứng cứu. Với tinh thần sẵn sàng chiến đấu, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã huy động toàn bộ quân số cùng phương tiện, trang thiết bị, có mặt kịp thời tại các điểm nóng để hỗ trợ người dân.

Đến chiều 29/9, công tác khắc phục hậu quả thiên tai vẫn đang được triển khai khẩn trương, với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương. Nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở đã và đang được khơi thông bước đầu; nhà cửa bị tốc mái, sập đổ được che chắn tạm thời, hỗ trợ Nhân dân ổn định chỗ ở, thu dọn đồ đạc.

Ngành xây dựng cũng đang tập trung nhiệm vụ khắc phục nhanh các tuyến đường bị sạt lở, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, đặc biệt trên các trục chính. Đồng thời phối hợp với địa phương tổ chức canh gác tại các ngầm tràn, hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các điểm ngập sâu. Ngành cũng chỉ đạo công tác tiêu úng cho các khu đô thị, khu công nghiệp và chuẩn bị sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia hộ đê, hồ đập khi có lệnh điều động.

Trước nguy cơ mưa lũ còn kéo dài ở khu vực miền núi, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Ban chỉ huy tiền phương đặt tại xã Hồi Xuân. Ban chỉ huy sẽ trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện tập trung xử lý những điểm sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng, đồng thời chủ động ứng phó với các tình huống phức tạp có thể phát sinh trong những ngày tới.

Ghi nhanh của Nhóm phóng viên Thời sự