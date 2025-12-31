Thành lập Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa

Ngày 30/12/2025, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quyết định số 4131/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa, trực thuộc Sở Nội vụ.

Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa có chức năng nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có thương tật, bệnh tật đặc biệt nặng. (Ảnh tư liệu)

Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hóa và Trung tâm Điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Trung tâm có chức năng nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có thương tật, bệnh tật đặc biệt nặng, sống cô đơn; nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho những người bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức điều dưỡng, phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật.

Sau khi thành lập, Trung tâm có số lượng người làm việc 92 người được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3977/QĐ-UBND ngày 20/12/2025 về việc giao biên chế cán bộ, công chức, số lượng người làm việc của các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các xã, phường thuộc tỉnh Thanh Hóa, năm 2026.

Cụ thể, số lượng người làm việc của Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công là 69 người và số lượng người làm việc của Trung tâm Điều dưỡng người có công là 23 người.

Trung tâm có Giám đốc và các Phó giám đốc. Số lượng Phó giám đốc thực hiện theo quy định hiệnhành của pháp luật. Các phòng, khoa chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính; Khoa Dinh dưỡng; Khoa Điều dưỡng; Khoa Thương binh, bệnh binh; Khoa Người bị nhiễm chất độc hóa học.

Trụ sở làm việc chính tại số 04 đường Lê Lợi, phường Sầm Sơn; trụ sở làm việc thứ hai đặt tại đường Thanh Niên, khu phố Hồng Thắng, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

