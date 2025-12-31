Thanh Hóa triển khai cấp quà của Đảng, Nhà nước: Niềm vui đến với người dân trước thềm năm mới

Trước thềm năm mới, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đồng loạt triển khai việc cấp phát quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và những nhóm yếu thế.

Đông đảo người dân xã Hoa Lộc nhận quà theo Nghị quyết số 418/NQ-CP.

Tại xã Hoa Lộc, ngay từ sáng sớm, UBND xã đã bố trí đầy đủ lực lượng, chuẩn bị chu đáo danh sách, địa điểm và các điều kiện cần thiết để tổ chức trao quà cho người dân. Việc cấp phát được thực hiện công khai, đúng đối tượng, bảo đảm thuận tiện, an toàn. Đối với những trường hợp người cao tuổi, người già yếu, neo đơn không thể đi lại, cán bộ xã và thôn đã trực tiếp đến tận nhà trao quà.

Ông Hoàng Viết Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Lộc.

Ông Hoàng Viết Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Lộc cho biết: “Thực hiện chủ trương tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, xã Hoa Lộc đã ban hành kế hoạch, tổ chức rà soát các đối tượng thụ hưởng, lên danh sách 3.742 người với tổng kinh phí 1.496,8 triệu đồng. Xã bố trí 7 điểm cấp phát, đến sáng nay (31/12), xã đã hoàn thành trao khoảng 70% số lượng quà và phấn đấu hoàn thành việc trao quà trong ngày".

Bà Trần Thị Bảo, thôn Đông Thịnh, xã Hoa Lộc.

Bà Trần Thị Bảo, thôn Đông Thịnh, xã Hoa Lộc, xúc động chia sẻ: "Được Đảng, Nhà nước quan tâm đến những người yếu thế, nhận quà đúng dịp cuối năm, chúng tôi rất phấn khởi. Phần quà là nguồn động viên tinh thần rất ý nghĩa để gia đình vui Tết, đón Xuân".

Còn ông Trần Văn Nghiêm, thôn Hữu Nghĩa, xã Hoa Lộc cho biết, sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước không chỉ giúp người dân có thêm điều kiện vật chất mà còn thể hiện sự sẻ chia, gắn bó, tạo niềm tin để người dân yên tâm lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống.

Tại nhiều xã, phường khác, công tác trao quà cũng được tổ chức chu đáo. Đúng 10 giờ sáng nay, tại 18 thôn của xã Luận Thành đồng loạt triển khai cấp phát tiền quà của Đảng, Nhà nước, tạo không khí phấn khởi, ấm áp trong những ngày cuối năm. Toàn xã hiện có 156 người có công với cách mạng và 806 đối tượng bảo trợ xã hội được thụ hưởng chính sách trong dịp này. Xã Luận Thành đã tổ chức chi trả một cách kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch.

Ông Lê Hữu Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã Luận Thành cho biết: Đảng ủy, UBND xã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công và các đối tượng yếu thế. Vì vậy, xã đã chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng danh sách, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để việc chi trả diễn ra nhanh gọn, đúng quy định, phấn đấu hoàn thành trong chiều 31/12. Việc tổ chức chi trả kịp thời không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của cấp uỷ, chính quyền đối với Nhân dân trên địa bàn.

Cũng với tinh thần trên, chiều nay, xã Quảng Yên tổ chức trao quà cho 1.842 đối tượng chính sách, trong đó có 334 người có công với cách mạng và 1.508 đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội với tổng kinh phí 736,8 triệu đồng, mục tiêu hoàn thành ngay trong ngày. Công tác rà soát, lập danh sách và tổ chức trao quà đã được xã triển khai chặt chẽ tại 24 nhà văn hoá thôn, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Ông Ngô Văn Thái, người dân xã Quảng Yên, chia sẻ: "Chúng tôi rất xúc động. Nhận được nguồn động viên, an ủi như vậy, cái Tết năm nay ấm áp hơn, phấn khởi hơn".

Sở Y tế Thanh Hóa thành lập 3 tổ kiểm tra, giám sát việc triển khai phát quà cho người dân tại các địa phương.

Để bảo đảm công tác cấp phát quà được thực hiện đúng đối tượng, kịp thời, công khai và minh bạch, Sở Y tế Thanh Hóa đã thành lập 3 tổ kiểm tra, trực tiếp kiểm tra, giám sát việc triển khai tại các xã Hoa Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Yên, Luận Thành, Triệu Sơn, Thọ Xuân và 2 phường Hạc Thành, Tĩnh Gia.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc rà soát đối tượng thụ hưởng, quy trình chi trả, tiến độ thực hiện và sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quá trình tổ chức cấp quà.

Thông qua kiểm tra, Sở Y tế kịp thời nắm bắt tình hình, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh những tồn tại phát sinh (nếu có), bảo đảm việc tặng quà Tết của Đảng, Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, không để xảy ra sai sót, trùng lặp hoặc bỏ sót đối tượng; đồng thời nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác chăm lo đời sống Nhân dân.

Công tác trao quà được các địa phương tổ chức chu đáo.

Theo thống kê, trong đợt này, toàn tỉnh Thanh Hóa có 268.196 người được nhận quà Tết của Đảng, Nhà nước, trong đó có 38.785 người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; 229.411 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và đối tượng hưu trí xã hội theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP của Chính phủ, bao gồm cả trẻ mồ côi, người không nơi nương tựa. Mức quà tặng là 400 nghìn đồng/người, bằng tiền mặt, tổng kinh phí hơn 107,2 tỷ đồng.

Niềm vui của người dân khi được nhận quà Tết.

Việc triển khai đồng bộ công tác cấp quà cùng hoạt động kiểm tra, giám sát chặt chẽ đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đối với Nhân dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, mang mùa Xuân ấm áp đến với người dân trên địa bàn tỉnh.

Nhóm PV Thời sự