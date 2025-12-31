Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Ngày 30/12/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Báo điện tử Thanh Hóa xin giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026, tạo khí thế phấn khởi và động lực cho toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và của cả nhiệm kỳ 2025-2030 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; bảo đảm phương châm "vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình", gắn với giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

2. Tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong xã hội; phát huy mạnh mẽ truyền thống nhân ái, nghĩa tình của dân tộc và quê hương Thanh Hóa. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả của các đợt thiên tai, bão lũ, dịch bệnh; khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa, xây dựng nhà ở, công trình công cộng thiết yếu bị hư hại; đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội; tiếp tục rà soát, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn, không để trên địa bàn còn nhà tạm, nhà dột nát. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội để chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, công nhân, người lao động bị mất việc làm, người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi, biên giới, vùng bị thiên tai, dịch bệnh; bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết an toàn, đầm ấm, không ai bị bỏ lại phía sau. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp chuẩn bị tốt các điều kiện để chi trả kịp thời lương, thưởng Tết cho người lao động; tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong dịp Tết tại các địa bàn trọng điểm, biên giới, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

3. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh phòng, chống lãng phí, tiêu cực; thực hiện nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nếp sống văn minh, nhất là quy định về không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia; không tham gia, cổ xuý các hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi; không sử dụng thời gian trong ngày làm việc để đi du xuân, lễ hội, đền, chùa... Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong dịp Tết, nhất là về lãng phí, tiêu cực. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc dùng công quỹ để biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo:

- Tổ chức và quản lý tốt các hoạt động văn hóa, kỷ niệm ngày truyền thống, tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây, lễ hội, vui Xuân cho Nhân dân; đẩy mạnh giao thương, giao lưu nhân dân các xã biên giới đất liền trong dịp Tết; bảo đảm thiết thực, văn minh, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Quan tâm tổ chức các không gian văn hóa cộng đồng, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi, khu vực biên giới, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa. Tham mưu, đề xuất tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ phù hợp với khả năng, điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ thị trường, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, ổn định giá cả, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, không để xảy ra tình trạng vi phạm trong dịp Tết.

- Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2026. Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân trong khung thời vụ tốt nhất; chủ động phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; phát động và triển khai sâu rộng phong trào toàn dân tham gia hưởng ứng Tết trồng cây; ra quân sản xuất đầu năm; triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch, nhất là các dự án trọng điểm, quy mô lớn; duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

5. Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới, trật tự, an toàn xã hội, an toàn trên không gian mạng. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa - xã hội tổ chức trên địa bàn tỉnh. Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Tăng cường hướng dẫn, tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo, không để tình trạng sử dụng pháo không đúng quy định diễn ra trên địa bàn tỉnh.

6. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền sâu rộng các hoạt động mừng Xuân mới, mừng Đảng, mừng đất nước đổi mới; khẳng định cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước sau 40 năm đổi mới, những thành tựu nổi bật của tỉnh Thanh Hóa; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Chủ động định hướng thông tin, dẫn dắt dư luận tích cực; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của Nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

7. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả các công việc, không để ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; khẩn trương hoàn thành việc tổng kết công tác năm, bình xét, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2025 trong tháng 12/2025 và gửi báo cáo trước ngày 20/01/2026. Trong thời gian nghỉ Tết, bố trí đủ lực lượng, phương tiện trực, xử lý, giải quyết công việc kịp thời, thông suốt; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; không để ách tắc, chậm trễ thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; các nghị quyết đột phá, chiến lược của Bộ Chính trị: Về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; về phát triển kinh tế tư nhân; về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; về phát triển giáo dục và đào tạo; về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Tăng tốc, bứt phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2026 và của cả nhiệm kỳ 2025-2030.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân./.