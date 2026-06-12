Tư lệnh NATO: Nga không tìm kiếm xung đột với liên minh

Ngày 11/6 Tư lệnh Tối cao Các lực lượng Đồng minh NATO tại châu Âu (SACEUR), Tướng Alexus Grynkewich, cho rằng Nga hiện không có ý định tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ NATO, trong bối cảnh một số quan chức châu Âu gần đây liên tục cảnh báo về nguy cơ đối đầu quân sự giữa Nga và liên minh này.

Tư lệnh Tối cao Các lực lượng Đồng minh NATO tại châu Âu (SACEUR), Tướng Alexus Grynkewich. Ảnh: Reuters

Tướng Grynkewich cho biết ông đã theo dõi chặt chẽ các đánh giá tình báo liên quan đến Nga và không nhận thấy dấu hiệu cho thấy Moscow đang tìm kiếm một cuộc xung đột với NATO. Theo ông, Nga hiểu rõ bản chất phòng thủ của liên minh cũng như những lợi thế chiến lược mà NATO đang sở hữu.

Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia thành viên NATO đã đẩy mạnh các chương trình tăng chi tiêu quốc phòng kể từ năm 2022, viện dẫn những lo ngại an ninh liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Trong khi đó, Nga nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch tấn công NATO và khẳng định chỉ phản ứng nếu lợi ích an ninh của mình bị đe dọa.

Dù vậy, một số quan chức phương Tây vẫn cho rằng NATO cần chuẩn bị cho những kịch bản an ninh phức tạp hơn trong tương lai. Tổng thanh tra Quân đội Đức, Tướng Carsten Breuer, nhận định liên minh nên sẵn sàng cho khả năng đối đầu với Nga vào cuối thập niên này, đồng thời bảo vệ chương trình hiện đại hóa và tăng cường năng lực quốc phòng của Berlin.

Lực lượng NATO trong một cuộc tập trận bắn đạn thật ở Latvia. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, Tổng thống CH Czech Petr Pavel gần đây kêu gọi NATO thể hiện quyết tâm và năng lực răn đe mạnh mẽ hơn. Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys cũng nhấn mạnh, liên minh cần chứng minh khả năng ứng phó với các thách thức an ninh tại khu vực Biển Baltic. Những phát biểu này đã vấp phải phản ứng từ Moskva. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, các tuyên bố trên phản ánh tâm lý đối đầu và không góp phần thúc đẩy ổn định khu vực.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục bác bỏ các cáo buộc cho rằng Nga có ý định tấn công NATO. Ông cho rằng một cuộc chiến với liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu không phù hợp với lợi ích của Nga.

Trong khi đó, cựu Tư lệnh Hải quân Đức Kay-Achim Schoenbach cảnh báo châu Âu cần tránh để căng thẳng leo thang ngoài tầm kiểm soát. Theo ông, hòa bình và ổn định lâu dài tại châu Âu chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại và hợp tác với Nga, thay vì đối đầu.

Lê Hà.