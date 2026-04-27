Truyền thông Mỹ tiết lộ đề xuất mới của Iran nhằm mở lại Eo biển Hormuz

Ngày 26/4, trang Axios của Mỹ đưa tin, thông qua các nhà trung gian của Pakistan, Iran đã đưa ra một đề xuất mới với Mỹ nhằm mở lại Eo biển Hormuz và tiến hành đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran ở giai đoạn sau.

Theo Axios đề xuất của Iran được đưa ra nhằm phá vỡ bế tắc trong các cuộc đàm phán hiện nay và vượt qua những bất đồng trong nội bộ lãnh đạo Iran về phạm vi có thể nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân. Axios nhận định: “Ngoại giao đang rơi vào thế bế tắc và giới lãnh đạo Iran bị chia rẽ về việc nên đưa ra những nhượng bộ hạt nhân nào. Đề xuất của Iran sẽ bỏ qua vấn đề này nhằm hướng tới một thỏa thuận nhanh hơn”.

Nguồn tin cho biết: Đề xuất này “tập trung vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại eo biển và lệnh phong tỏa của Mỹ.” “Trong khuôn khổ đó, lệnh ngừng bắn sẽ được gia hạn trong thời gian dài hoặc các bên sẽ nhất trí chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn. Theo đề xuất, các cuộc đàm phán hạt nhân chỉ bắt đầu ở giai đoạn sau, sau khi eo biển Hormuz được mở lại và lệnh phong tỏa được dỡ bỏ”.

Theo Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ chủ trì cuộc họp về Iran vào ngày 27/4 theo giờ địa phương với đội ngũ an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại cấp cao nhằm “thảo luận về thế bế tắc trong đàm phán và các bước đi tiếp theo có thể.” Trước đó trong ngày 26/4, ông Trump cho biết nếu Iran muốn chấm dứt xung đột giữa hai nước thông qua đàm phán, họ có thể chủ động liên hệ với Mỹ.

Những bất đồng giữa Mỹ và Iran không chỉ giới hạn ở chương trình hạt nhân của Tehran và việc kiểm soát eo biển Hormuz. Ông Trump muốn hạn chế sự hỗ trợ của Iran cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, bao gồm Hezbollah ở Lebanon và Hamas ở Gaza, và kiềm chế khả năng tấn công các đồng minh của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo. Trong khi Iran muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và chấm dứt các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Hezbollah.

Trong khi đó, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran và là trưởng đoàn đàm phán của nước này trong các cuộc thương lượng ngừng bắn với Mỹ ở thủ đô Islamabad của Pakistan khẳng định nước này vẫn giữ những “lá bài chủ chốt về năng lượng và vận tải biển”. Tuyên bố này nhằm phản hồi trực tiếp đối với các quan chức chính quyền tổng thống Trump, những người trước đó đã nói rằng Mỹ nắm giữ ưu thế vượt trội về năng lượng trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Ông Ghalibaf viết trên nền tảng X rằng các “lá bài nguồn cung” của Iran tương ứng với các “lá bài nhu cầu” của Washington, trong đó liệt kê Eo biển Hormuz, eo biển Bab el-Mandeb và các tuyến đường ống là những công cụ gây sức ép tiềm tàng, đối trọng với những gì ông mô tả là việc Mỹ xả kho dự trữ chiến lược, làm suy giảm nhu cầu và điều chỉnh giá thêm.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Ndtvprofit.