Truyền thông Israel đưa tin quân đội được chỉ thị giảm các cuộc tấn công tại Liban

Ngày 11/4, Truyền thông Israel đưa tin quân đội nước này đã nhận được chỉ thị “giảm các cuộc tấn công” tại Liban, trước thềm các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tel Aviv và Beirut dự kiến diễn ra vào thứ Ba tuần tới tại Washington.

Đài phát thanh - truyền hình công cộng Israel KAN dẫn lời một nguồn tin an ninh cho biết, quân đội đã nhận được chỉ thị giảm các cuộc tấn công trong những ngày tới, tập trung giảm hoạt động không kích tại Liban trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Liban.

Theo nguồn tin này, động thái trên nhằm “xây dựng lòng tin” trước thềm đàm phán, bất chấp việc Israel khẳng định không có ý định rút khỏi vùng đệm mà nước này đã kiểm soát bên trong lãnh thổ Liban.

Hiện chưa có xác nhận từ quân đội Israel về những thông tin do nguồn tin trên đưa ra. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh các cuộc không kích cường độ cao của Israel nhằm vào Liban vẫn tiếp diễn, khiến 97 người thiệt mạng và 133 người bị thương trong ngày 11/4.

Trong khi đó, Kênh 12 của Israel dẫn các nguồn tin chính trị giấu tên cho biết, các đánh giá tại Tel Aviv cho thấy lực lượng Hezbollah có thể gia tăng các cuộc tấn công trong hai ngày tới, cho đến khi các cuộc đàm phán bắt đầu.

Thủ tướng Liban Nawaf Salam đã hoãn chuyến thăm dự kiến ​​tới Mỹ và Liên Hợp Quốc, viện dẫn “tình hình nội bộ hiện tại” và sự cần thiết phải tập trung vào an ninh quốc gia. Ảnh: AP.

Phủ Tổng thống Liban thông báo Liban và Israel đã nhất trí tổ chức cuộc gặp đầu tiên vào ngày 14/4 tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, D.C., nhằm hướng tới đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp. Tuy nhiên triển vọng đối thoại cũng gặp trở ngại khi Thủ tướng Liban Nawaf Salam đã hoãn chuyến thăm dự kiến ​​tới Mỹ và Liên Hợp Quốc, viện dẫn “tình hình nội bộ hiện tại” và sự cần thiết phải tập trung vào an ninh quốc gia.

Quyết định của ông Salam được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang, khi Iran cảnh báo Beirut không nên gạt bỏ Hezbollah trong các cuộc đàm phán sắp tới với Israel. Một cố vấn của Lãnh đạo tối cao Iran cảnh báo rằng việc phớt lờ vai trò của nhóm này sẽ khiến Liban đối mặt với “những rủi ro an ninh không thể khắc phục”. Các cuộc biểu tình ủng hộ Hezbollah cũng được ghi nhận ở Beirut, nơi những người biểu tình cáo buộc Thủ tướng Salam liên minh với Israel.

Thanh Vân

Nguồn Aa, Timesofindia.