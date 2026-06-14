Lầu Năm Góc công bố thêm hồ sơ mật về các hiện tượng bay chưa xác định

Tin liên quan: Mỹ công bố hồ sơ UFO, tiếp tục giải mật nhiều tài liệu trong thời gian tới

Câu hỏi liệu các vật thể bay không xác định (UFO) có thực sự tồn tại hay không tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận toàn cầu sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ (Lầu Năm Góc) công bố đợt hồ sơ giải mật thứ ba liên quan đến các hiện tượng dị thường chưa xác định (UAP).

Hình ảnh do nhân chứng ghi lại bằng điện thoại iPhone cho thấy các vệt sáng trên bầu trời khu vực Đông Bắc nước Mỹ vào tháng 7/2025. Nguồn: FBI/Lầu Năm Góc.

Đây là đợt công bố mới nhất trong khuôn khổ chiến dịch tăng cường minh bạch thông tin của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Bộ hồ sơ gồm 72 tài liệu từ những năm 1940 đến năm 2026, phản ánh quá trình điều tra kéo dài nhiều thập kỷ của giới chức Mỹ đối với các báo cáo về những vật thể bí ẩn xuất hiện trên bầu trời không chỉ tại Mỹ mà còn ở nhiều khu vực khác trên thế giới.

Các tài liệu bao gồm báo cáo của cơ quan chức năng, hình ảnh, video, bản ghi âm và lời khai của nhân chứng do nhiều cơ quan khác nhau thu thập. Theo đánh giá của giới quan sát, những tài liệu này cho thấy hiện tượng UAP vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp thuyết phục.

Đáng chú ý, đợt giải mật lần này có thêm 6 đoạn video mới ghi lại hình ảnh những vật thể hình cầu phát sáng di chuyển trên bầu trời. Khác với các lần công bố trước chủ yếu dựa trên dữ liệu quân sự, một số đoạn phim mới được thu thập từ lời khai nhân chứng do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tiếp nhận.

Ảnh minh họa. Nguồn: iStockphoto.

Trong một vụ việc được gọi là “quả cầu bí ẩn vùng Đông Bắc”, xảy ra vào tháng 7 năm ngoái, đoạn video ghi lại hai đốm sáng di chuyển trên bầu trời, khiến các nhà điều tra chưa thể đưa ra lời giải thích xác đáng.

Tuy nhiên, bất chấp sự quan tâm lớn của công chúng, các tài liệu mới được công bố vẫn chưa cung cấp bằng chứng xác thực về sự tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất. Mặc dù ghi nhận nhiều trường hợp quan sát chưa thể lý giải ngay lập tức cùng các lời kể của nhân chứng, giới chức Mỹ cho biết chưa có cơ sở kết luận rằng các sinh vật ngoài hành tinh đã từng ghé thăm Trái Đất.

Dù chưa thể khép lại cuộc tranh luận kéo dài nhiều thập kỷ, đợt giải mật mới nhất của Lầu Năm Góc một lần nữa làm dấy lên những câu hỏi về bản chất của các hiện tượng bay chưa xác định. Sau hàng nghìn báo cáo, nhiều cuộc điều tra và vô số giả thuyết được đưa ra, câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải: chính xác thì điều gì đang xuất hiện trên bầu trời của chúng ta?

Thanh Hằng