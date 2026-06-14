Mỹ và châu Âu đối mặt làn sóng lạm phát mới

Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế quốc gia Pháp (INSEE) vừa cho biết, giá năng lượng tăng mạnh do căng thẳng và xung đột tại Trung Đông đang tạo thêm áp lực lạm phát đối với nhiều nền kinh tế lớn, đặt các ngân hàng trung ương vào tình thế khó khăn khi phải cân bằng giữa mục tiêu kiểm soát giá cả và duy trì tăng trưởng kinh tế.

Châu Âu đối mặt làn sóng lạm phát mới. Ảnh: Euronews.com

Tại Khu vực đồng euro, ba nền kinh tế lớn gồm Pháp, Đức và Tây Ban Nha đều ghi nhận những dấu hiệu lạm phát đáng chú ý trong tháng 5. Tại Pháp, lạm phát tăng lên 2,4% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giá năng lượng tăng 16,6%. Đức ghi nhận lạm phát giảm nhẹ xuống 2,6%, song giá năng lượng vẫn tăng 6,6%, trong khi lạm phát cơ bản duy trì ở mức tương đối cao. Tại Tây Ban Nha, lạm phát giữ ở mức 3,2%, với chi phí vận tải và dịch vụ tiếp tục tăng.

Các chuyên gia cho rằng, việc lạm phát cơ bản tiếp tục duy trì ở mức cao tại một số nền kinh tế lớn cho thấy áp lực giá cả đang có dấu hiệu kéo dài. Điều này có thể khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phải thận trọng hơn trong các quyết định về lãi suất trong thời gian tới.

Lạm phát tại Pháp, Đức, Tây Ban Nha vẫn chịu áp lực từ chi phí năng lượng. Ảnh: RFI

Tại Mỹ, tình hình cũng đặt ra thách thức không nhỏ cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuần tới, Chủ tịch Fed Kevin Warsh sẽ chủ trì cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Giới phân tích dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75%, dù lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong ba năm do tác động từ giá năng lượng.

Trong khi đó, những quan điểm khác nhau bên trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cũng đang thu hút sự chú ý. Cuộc họp gần nhất ghi nhận số lượng ý kiến bất đồng cao nhất trong hơn ba thập kỷ, phản ánh những đánh giá khác nhau về triển vọng kinh tế và hướng đi của chính sách tiền tệ.

Giới quan sát nhận định, diễn biến giá năng lượng trong thời gian tới sẽ đóng vai trò quan trọng đối với các quyết định của Fed và ECB, khi cả Mỹ và châu Âu đều đang đối mặt nguy cơ lạm phát kéo dài trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn.

Lê Hà.