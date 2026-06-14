Iran khẳng định sẵn sàng trước mọi kịch bản

Một chỉ huy cấp cao của Iran khẳng định, nước này đang tiến gần tới “chiến thắng” trong cuộc đối đầu hiện nay, đồng thời tuyên bố Tehran sẵn sàng ứng phó với mọi kịch bản và tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn trước các sức ép từ bên ngoài.

Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran. Ảnh: Al Mayadeen.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm một năm ngày mất của Tướng Gholamali Rashid - cựu chỉ huy cấp cao Iran thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Israel hồi tháng 6/2025, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Phòng không Khatam al-Anbiya, Thiếu tướng Ali Abdollahi cho rằng mọi nỗ lực nhằm làm suy yếu năng lực phòng thủ của Iran sẽ không đạt được mục tiêu.

Theo truyền thông Iran, ông Ali Abdollahi nhấn mạnh các lực lượng vũ trang nước này vẫn duy trì năng lực răn đe, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời đánh giá cao vai trò của các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các khu vực biên giới trên bộ, trên biển và trên không trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp diễn.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei sẽ được an táng tại Đền thờ Imam Reza ở thành phố Mashhad vào ngày 9/7, sau chuỗi lễ viếng và các cuộc rước linh cữu diễn ra tại Tehran và thành phố linh thiêng Qom. Ảnh: Reuters.

Trong diễn biến liên quan, truyền hình nhà nước Iran cho biết lễ an táng cố Lãnh tụ Tối cao Ali Kami sẽ được tổ chức vào ngày 9/7 tại thành phố linh thiêng Mashhad. Theo thông báo của giới chức Iran, lễ viếng sẽ diễn ra tại Nhà nguyện Imam Khomeini Musalla ở thủ đô Tehran trong các ngày 4 và 5/7, tiếp đó là lễ rước linh cữu tại Tehran ngày 6/7 và tại thành phố linh thiêng Qom ngày 7/7. Cố Lãnh tụ Tối cao Ali Kami sẽ được an táng tại khu đền thờ Imam Reza.

Ông Ali Kami thiệt mạng trong cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào các lãnh đạo cấp cao của Iran tại Tehran ngày 28/2 năm nay. Sau vụ tấn công, Iran tuyên bố đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu có liên quan đến Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh. Cuộc đối đầu giữa Mỹ, Israel và Iran kéo dài 6 tuần trước khi các bên thông báo đạt được thỏa thuận ngừng bắn từ ngày 8/4. Đến nay, lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì, dù các vụ đấu hỏa lực lẻ tẻ vẫn tiếp diễn.

Thanh Hằng