Ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Chiều 11/6, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) giai đoạn 2026-2030 giữa UBND tỉnh Thanh Hóa với Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Công ty Cổ phần MISA và Công ty Cổ phần Tập đoàn G.

Các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng Công ty Viễn thông Mobifone thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Công ty Cổ phần MISA, Công ty Cổ phần Tập đoàn G; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS và Đề án 06, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các đại biểu dự lễ ký kết.

Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp tham gia ký kết.

Thỏa thuận hợp tác phát triển KHCN, ĐMST và CĐS giai đoạn 2026-2030 giữa UBND tỉnh Thanh Hóa với Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Công ty Cổ phần MISA và Công ty Cổ phần Tập đoàn G nhằm phát huy tối đa thế mạnh của các bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, góp phần mang lại lợi ích chung cho toàn xã hội.

Cùng với đó, tăng cường hỗ trợ lẫn nhau theo quy định của pháp luật để đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS trong các lĩnh vực hành chính công, kinh tế - xã hội, hướng tới xây dựng chính quyền số phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời, hướng đến mục tiêu thúc đẩy CĐS đồng bộ trên các trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hạ tầng số và an toàn, an ninh mạng, góp phần nâng cao các chỉ số phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2026 - 2030.

Giám đốc Sở KH và CN Trần Duy Bình thông tin về nội dung, chương trình ký kết.

Thỏa thuận hợp tác nêu bật những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với từng đơn vị. Trong đó, đối với Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, tham vấn xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) tổng hợp, các CSDL chuyên ngành cho địa phương bảo đảm kết nối với các CSDL Quốc gia; tham vấn, tư vấn các giải pháp an ninh mạng, bảo vệ thông tin và dữ liệu trong các hoạt động của chính quyền số; hỗ trợ phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện tỉnh Thanh Hóa...

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng Công ty Viễn thông Mobifone phát biểu tại buổi lễ.

Đối với Công ty Cổ phần MISA, tham vấn xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện phát triển KHCN, ĐMST& và CĐS, góp phần phát triển kinh tế số của tỉnh, phù hợp với các quy định hiện hành về hỗ trợ doanh nghiệp; tham vấn xây dựng và triển khai các hoạt động thúc đẩy phát triển KHCN, ĐMST và CĐS các cơ quan, sở, ngành, đơn vị hành chính sự nghiệp, UBND xã, phường hướng tới phát triển chính quyền số của tỉnh, phù hợp với các quy định hiện hành...

Ông Nguyễn Bá Đức, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn G phát biểu tại buổi lễ.

Đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn G, nâng cao nhận thức về KHCN, ĐMST và CĐS; chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển KHCN và CĐS; phối hợp nghiên cứu, phát triển hạ tầng phục vụ CĐS và đô thị thông minh...

Bà Đinh Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MISA phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Công ty Cổ phần Tập đoàn G và Công ty Cổ phần MISA nêu bật thế mạnh của đơn vị; đồng thời nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của chương trình hợp tác giữa các đơn vị với tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2026-2030 và cam kết sẽ đồng hành với tỉnh Thanh Hóa trong hiện thực hóa các nội dung, mục tiêu phát triển KHCN, ĐMST và CĐS.

Lãnh đạo các đơn vị tin tưởng, với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ, các nội dung hợp tác sẽ nhanh chóng được cụ thể hóa, góp phần đưa KHCN trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển KHCN, ĐMST và CĐS giai đoạn 2026-2030 giữa UBND tỉnh Thanh Hóa với Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Công ty Cổ phần MISA và Công ty Cổ phần Tập đoàn G là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực KHCN, ĐMST và CĐS.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và uy tín của Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Công ty Cổ phần MISA và Công ty Cổ phần Tập đoàn G. Đây đều là những doanh nghiệp có nhiều thế mạnh trong phát triển hạ tầng số, nền tảng số, quản trị số, tài chính số, cải cách thủ tục hành chính và bảo đảm an toàn, an ninh mạng... Những thế mạnh này rất phù hợp với nhu cầu phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh mục tiêu phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới và tầm quan trọng của KHCN, ĐMST và CĐS đối với việc hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra. Từ đó, đề nghị các đơn vị tham gia hợp tác tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ như: Nghiên cứu, tư vấn các cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW và các chương trình, kế hoạch CĐS của tỉnh. Phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy CĐS doanh nghiệp, phát triển kinh tế số và các nền tảng phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu. Xây dựng các hệ thống thông tin, CSDL dùng chung; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Robot, dữ liệu lớn và các công nghệ mới trong quản lý, điều hành; nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Bá Đức, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn G thực hiện nghi thức ký kết.

Các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường; Đinh Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MISA thực hiện nghi thức ký kết.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Để các nội dung hợp tác sớm đi vào thực tiễn, UBND tỉnh sẽ giao Sở KH và CN làm đầu mối phối hợp triển khai; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để các chương trình, dự án hợp tác được thực hiện hiệu quả. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung ký kết thành các sản phẩm, giải pháp và kết quả cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KHCN, ĐMST và CĐS của tỉnh.

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