Mỹ mở chiến dịch truy quét “du lịch sinh con”, hủy hàng trăm thị thực

Chính quyền Mỹ đang đẩy mạnh chiến dịch truy quét các đường dây tổ chức “du lịch sinh con” bất hợp pháp, đồng thời thu hồi hàng trăm thị thực liên quan đến hoạt động này trên nhiều khu vực của thế giới.

Mỹ đang siết chặt các đường dây “du lịch sinh con” bất hợp pháp. Ảnh minh họa: Newsweek.

Theo Fox News, Ngoại trưởng Marco Rubio đang dẫn đầu nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn các mạng lưới sử dụng giấy tờ giả mạo và thủ đoạn gian lận thị thực để đưa phụ nữ mang thai vào Mỹ sinh con, qua đó giúp trẻ em được hưởng quyền công dân Mỹ theo nơi sinh.

Trong chương trình America, người dẫn chương trình Kayleigh McEnany cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã hủy hàng trăm thị thực sau khi phát hiện nhiều trường hợp gian lận có tổ chức. Tại Tây Phi, Đại sứ quán Mỹ đã phát hiện hơn 100 công dân nước ngoài sử dụng giấy tờ giả và thông qua các đối tượng môi giới để xin thị thực với mục đích sinh con tại Mỹ. Một chiến dịch tương tự cũng được triển khai tại Bắc Phi, nơi hơn 100 thị thực đã bị thu hồi sau khi giới chức xác định nhiều phụ nữ mang thai đến Mỹ chỉ nhằm giúp con mình có quốc tịch Mỹ. Tại châu Âu, các cơ quan chức năng Mỹ ghi nhận hơn 400 trường hợp nghi liên quan đến hoạt động “du lịch sinh con” kể từ năm 2024.

Chiến dịch được triển khai trong bối cảnh Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét vấn đề quyền công dân theo nơi sinh. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho rằng, các mạng lưới này đang tìm cách biến quốc tịch Mỹ thành một loại hàng hóa có thể mua bán. Ông Pigott cho biết: "Những tổ chức này hướng dẫn người nộp đơn cách đánh lừa các viên chức lãnh sự để được cấp thị thực bằng hành vi gian lận.”

Theo ông, hoạt động “du lịch sinh con” không chỉ làm suy giảm tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư mà còn tạo thêm gánh nặng cho người nộp thuế Mỹ. Trong nhiều trường hợp, những người tham gia chỉ thanh toán một phần nhỏ chi phí y tế, trong khi ngân sách công phải chi trả phần còn lại. Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đang “bảo vệ tính toàn vẹn của quốc tịch Mỹ bằng cách chấm dứt các đường dây du lịch sinh con bất hợp pháp”.

Chiến dịch cũng được triển khai trong bối cảnh Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét vấn đề quyền công dân theo nơi sinh. Tổng thống Donald Trump từng gọi đây là một “trò lừa đảo lớn” bị những người nước ngoài giàu có lợi dụng để giúp con cái có quốc tịch Mỹ. Một phán quyết liên quan đến vấn đề này được dự kiến sẽ được đưa ra trong mùa hè năm nay.

Bên cạnh đó, chính quyền Mỹ đang tăng cường kiểm soát nhập cư và siết chặt các hành vi gian lận thị thực. Đầu năm nay, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã triển khai chương trình chuyên biệt nhằm phát hiện các mô hình “du lịch sinh con” và triệt phá những mạng lưới tổ chức đứng sau hoạt động này.

Thu Uyên