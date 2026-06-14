Canada - Ireland mở rộng liên minh chiến lược từ kinh tế đến an ninh

Ngày 13/6 tại Dublin, Canada và Ireland đã nhất trí thiết lập một khuôn khổ hợp tác song phương mới, bao trùm các lĩnh vực thương mại, đầu tư, an ninh và công nghệ, trong bối cảnh hai nước thúc đẩy tăng cường liên kết kinh tế – chiến lược trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Mark Carney và Thủ tướng Micheál Martin. Ảnh: BBC.

Thỏa thuận được công bố sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Mark Carney và Thủ tướng Micheál Martin, trong chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo Canada tới Dublin. Hai bên nhấn mạnh khuôn khổ mới sẽ tạo nền tảng làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn và thúc đẩy các lợi ích chiến lược chung.

Theo tuyên bố chung, hai nước cam kết mở rộng trao đổi thương mại và dòng vốn đầu tư, đồng thời tăng cường phối hợp trong lĩnh vực an ninh kinh tế và bảo đảm chuỗi cung ứng ổn định. Hai bên cũng tái khẳng định ủng hộ mạnh mẽ việc triển khai đầy đủ Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện giữa Canada và Liên minh châu Âu, trong đó Ireland giữ vai trò thành viên quan trọng của EU và là cầu nối trong quan hệ kinh tế song phương.

Canada - Ireland mở rộng liên minh chiến lược từ kinh tế đến an ninh. Ảnh: AP.

Bên cạnh đó, hợp tác quốc phòng cũng được mở rộng, trong đó bao gồm huấn luyện an ninh hàng hải giữa Lực lượng Vũ trang Canada và Lực lượng Quốc phòng Ireland, tập trung vào nâng cao năng lực phối hợp trong các nhiệm vụ an ninh biển.

Khuôn khổ mới cũng đặc biệt nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo và nghiên cứu khoa học. Hai bên định hướng phát triển các hệ thống AI “đáng tin cậy”, dựa trên các giá trị dân chủ chung, đồng thời thúc đẩy trao đổi nghiên cứu và đổi mới sáng tạo giữa các cơ sở khoa học – công nghệ hai nước. Về các vấn đề quốc tế, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tiếp tục ủng hộ Ukraine và cam kết phối hợp với các đối tác quốc tế trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình, ổn định tại Trung Đông. Hai bên đánh giá khuôn khổ hợp tác mới là bước tiến mang tính thực chất, định hướng dài hạn, góp phần nâng tầm quan hệ Canada -Ireland trong bối cảnh môi trường kinh tế - an ninh toàn cầu tiếp tục biến động.

Thu Uyên