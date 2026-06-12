Thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, nghị quyết thuộc lĩnh vực tài chính - ngân sách và một số nội dung quan trọng khác

Sáng 12/6, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 6/2026 để nghe và cho ý kiến vào các tờ trình, nghị quyết về tài chính ngân sách và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự phiên họp.

Phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đi lại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào tại các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh Thanh Hóa quản lý.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ trình bày các tờ trình liên quan tại phiên họp.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ, mục đích của việc xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm phù hợp với quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; không làm phát sinh thêm các thủ tục hành chính; tạo cơ sở pháp lý để các địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân tổ chức thực hiện đúng quy định; giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ổn định cuộc sống khi phải làm việc tại địa điểm xa hơn sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; thu hút và giữ chân nguồn nhân lực, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi thực hiện nhiệm vụ công và nâng cao hiệu quả hành chính.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại phiên họp.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào tại các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh Thanh Hóa quản lý, đây là cơ sở pháp lý để các cơ sở đào tạo thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí, chi phí phục vụ học tập và trang cấp ban đầu cho lưu học sinh theo đúng quy định, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại phiên họp.

Qua nghiên cứu các tờ trình cũng như ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình; đồng thời nhấn mạnh vai trò, sự cần thiết ban hành các nghị quyết. Đồng chí yêu cầu Sở Tài chính rà soát, tiếp thu các ý kiến thảo luận tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo các tờ trình theo yêu cầu.

Toàn cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thảo luận cho ý kiến vào Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND ngày 21/7/2025 của HĐND tỉnh quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách Nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quyết định của UBND tỉnh quy định về thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; dự kiến chi phí thực hiện hoạt động quy hoạch của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các nội dung này đều do Sở Tài chính chủ trì soạn thảo và báo cáo tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cơ bản thống nhất nội dung các tờ trình. Riêng Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đồng chí giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện nội dung tờ trình phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại phiên họp.

Tiếp đó, phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng khác, gồm: Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để cho vay tín dụng chính sách xã hội; Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đợt 3 năm 2026) và một số nội dung quan trọng khác.

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