Nhật Bản cân nhắc tăng cường hợp tác năng lượng với Nga

Ngày 14/6, Một nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Nhật Bản cho rằng, việc tăng cường hợp tác năng lượng với Nga có thể mang lại lợi ích cho Tokyo trong bối cảnh nguồn cung năng lượng chịu tác động từ tình trạng gián đoạn vận tải qua Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ toàn cầu.

Nhật Bản cân nhắc tăng cường hợp tác năng lượng với Nga. Ảnh: Tass

Trong một phiên họp Quốc hội, ông Shoji Nishida, nghị sĩ của Đảng Dân chủ Tự do (LDP), nhận định việc đóng cửa Eo biển Hormuz đã gây ảnh hưởng đáng kể đến Nhật Bản, quốc gia hiện phụ thuộc lớn vào nguồn dầu nhập khẩu từ Trung Đông. Theo ông Nishida, khoảng 90% lượng dầu nhập khẩu của Nhật Bản trong những năm gần đây đến từ khu vực này. Trong bối cảnh nguồn cung đối mặt với rủi ro gián đoạn, ông cho rằng Nga với nguồn tài nguyên dồi dào cùng Nhật Bản sở hữu tiềm lực công nghệ và tài chính có thể bổ sung cho nhau trong lĩnh vực phát triển năng lượng.

Nghị sĩ Nhật Bản nhận định việc hợp tác khai thác và phát triển các dự án năng lượng giữa hai nước có thể mang lại lợi ích cho cả Moscow và Tokyo, đồng thời góp phần tăng cường an ninh năng lượng cho Nhật Bản trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động.

Nhật Bản, quốc gia hiện phụ thuộc lớn vào nguồn dầu nhập khẩu từ Trung Đông. Ảnh: Nikkei Asia

Liên quan đến các biện pháp hạn chế đối với dầu mỏ Nga, ông Nishida cho rằng việc xem xét điều chỉnh hoặc dỡ bỏ cơ chế áp trần giá dầu Nga hiện vẫn gặp nhiều trở ngại. Theo quan điểm của ông, Mỹ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các biện pháp này nhằm bảo đảm các mục tiêu chiến lược và năng lượng của mình.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến tại Trung Đông, đặc biệt là nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz. Tuyến đường này là một trong những hành lang năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi trung chuyển phần lớn lượng dầu xuất khẩu từ các quốc gia vùng Vịnh.

Giới phân tích cho rằng, bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào tại Hormuz đều có thể tác động đến giá năng lượng toàn cầu, đồng thời buộc nhiều quốc gia phụ thuộc nhập khẩu dầu mỏ, trong đó có Nhật Bản, phải tìm kiếm các nguồn cung thay thế và đa dạng hóa quan hệ hợp tác năng lượng trong thời gian tới.

Lê Hà.