Ấn Độ chính thức hợp pháp hóa nhiên liệu ethanol 100%

Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc Ấn Độ Nitin Gadkari ngày 13/6 thông báo ông đã chính thức phê duyệt quy trình pháp lý để công nhận việc sử dụng 100% nhiên liệu ethanol (E100).

Tin liên quan: Ấn Độ cân nhắc tăng xuất khẩu nhiên liệu hỗ trợ các nước láng giềng giữa khủng ...

Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc Ấn Độ Nitin Gadkari. Ảnh: IndiaAI.

Động thái này nhằm mục tiêu giảm bớt sự phụ thuộc của quốc gia Nam Á vào nguồn nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, đồng thời thúc đẩy các giải pháp thay thế sạch hơn nhằm bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố các thành tựu và sáng kiến phát triển trong 12 năm điều hành của chính phủ Thủ tướng Narendra Modi, Bộ trưởng Gadkari cho biết ông đã ký phê duyệt hồ sơ xây dựng các quy định và chính thức hóa lộ trình pháp lý cho nhiên liệu E100.

Quyết định được kỳ vọng sẽ giúp Ấn Độ từng bước cắt giảm hóa đơn nhập khẩu nhiên liệu khổng lồ lên tới 263 tỷ USD, tạo ra giải pháp thay thế nội địa hiệu quả và tiến tới tự sản xuất khí đốt trong tương lai.

Nhìn lại quá trình thúc đẩy sáng kiến này, ông Gadkari chia sẻ ý tưởng sử dụng nhiên liệu sinh học từng đối mặt với nhiều luồng ý kiến trái chiều và các thông tin chưa chính xác từ dư luận liên quan đến kỹ thuật vận hành phương tiện. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp ô tô trong nước đã chứng minh tính khả thi của lộ trình này.

Ngay sau khi Bộ trưởng Gadkari cùng Bộ trưởng Bộ Dầu khí Hardeep Singh Puri tham dự lễ ra mắt mẫu xe WagonR chạy hoàn toàn bằng ethanol của hãng Maruti Suzuki vào ngày 4/6, các nhà sản xuất xe như Hero MotoCorp cũng đã tiên phong thương mại hóa các dòng xe máy sử dụng 100% ethanol.

Ấn Độ chính thức hợp pháp hóa nhiên liệu ethanol 100%. Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Gadkari khẳng định, quá trình chuyển đổi năng lượng tại Ấn Độ sẽ tiếp tục được tăng tốc mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Theo kế hoạch, hàng loạt tập đoàn ô tô lớn khác bao gồm Toyota, Suzuki và Hyundai cũng đang chuẩn bị hoàn tất các công đoạn kỹ thuật để đồng loạt trình làng các thế hệ phương tiện chạy bằng 100% nhiên liệu ethanol trong vòng hai tháng tới.

Việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho nhiên liệu ethanol được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển đổi năng lượng của Ấn Độ, hướng tới giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững.

Thanh Giang