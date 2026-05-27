Trường Tiểu học Tân Thành 2 đón quyết định công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Sáng 27/5, Trường Tiểu học Tân Thành 2 (xã Tân Thành) tổ chức Lễ tổng kết năm học 2025-2026 và đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Các đồng chí lãnh đạo xã trao quyết định công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2...

... và tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Tân Thành 2.

Trường Tiểu học Tân Thành 2 đóng trên địa bàn xã còn nhiều khó khăn, có 2 điểm trường, song luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng hành của phụ huynh học sinh. Năm học 2025–2026, nhà trường có 10 lớp với 197 học sinh; 100% học sinh được học 2 buổi/ngày, không có học sinh bỏ học.

Các đồng chí lãnh đạo xã và nhà trường trao Giấy khen và phần thưởng cho giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong giảng dạy...

... và trao phần thưởng cho 41 học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc trong học tập, rèn luyện, năm học 2025-2026

Nhà trường triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên với 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; 41 học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, 60 học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện. Nhà trường có 4 học sinh đạt giải cấp quốc gia và 27 giải cấp tỉnh tại các sân chơi trí tuệ trên môi trường mạng. Tháng 1/2026, trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Hoài Linh