Các anh về trong vòng tay của đất mẹ thương yêu

Sáng 27/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào anh em.

Sau hành trình dài tìm kiếm, quy tập nơi núi rừng nước bạn, các anh đã trở về với đất mẹ trong vòng tay tri ân của Tổ quốc, đồng đội và Nhân dân.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân khu 4, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào) thực hiện nghi lễ truy điệu, tiễn đưa 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.

Khoảnh khắc thiêng liêng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Các chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa trang nghiêm di chuyển linh cữu các liệt sĩ. Mỗi bước chân là một lời hứa tiếp nối truyền thống cách mạng, gìn giữ hòa bình và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vẫn sống mãi trong lòng Nhân dân.

Đất mẹ Thanh Hóa đón những người con ưu tú trở về sau nhiều năm nằm lại nơi đất bạn Lào anh em.

Máu đào của các anh đã góp phần làm nên hòa bình hôm nay; tên tuổi và chiến công của các anh hùng liệt sĩ sẽ mãi được các thế hệ ghi nhớ, tri ân.

Sự phối hợp đầy nghĩa tình giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn tiếp tục tô thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Lễ an táng diễn ra trong không khí thành kính, trang nghiêm dưới lá cờ đỏ sao vàng và Quân kỳ Quyết thắng.

Minh Hiếu