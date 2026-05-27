Đến năm 2031, 100% cán bộ cấp xã Thanh Hóa được cập nhật kỹ năng, nghiệp vụ mới

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 26/5/2026 điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 30/3/2026 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030, nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn mới.

Ảnh minh họa. Nguồn VGP

Theo kế hoạch, UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện thành giai đoạn 2026-2031; đồng thời bổ sung căn cứ thực hiện theo Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 20/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Mục tiêu của kế hoạch là đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cơ sở; trong đó đặc biệt chú trọng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường bồi dưỡng để kịp thời trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã theo yêu cầu vị trí việc làm mới; đồng thời phát triển các năng lực về tư duy chiến lược, tư duy dữ liệu, chuyển đổi số, huy động nguồn lực, phối hợp liên ngành và phản ứng chính sách, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu lực, hiệu quả.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2026-2028, tỉnh phấn đấu 100% cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn của vị trí việc làm được cử đi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chuyên ngành; 50% công chức chuyên môn cấp xã được bồi dưỡng kiến thức chung về quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, 100% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành, lĩnh vực và các kỹ năng bổ trợ phục vụ thực thi nhiệm vụ.

Đáng chú ý, giai đoạn 2029-2031, Thanh Hóa đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức cấp xã được bổ sung kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ mới nhằm nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, 100% công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức, kỹ năng quản lý theo quy định; 100% đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng và phương pháp hoạt động.

Kế hoạch cũng yêu cầu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố được bồi dưỡng, cập nhật kỹ năng, phương pháp hoạt động ít nhất một lần trong thời gian 2 năm; đồng thời hoàn thành đào tạo trình độ chuẩn đối với viên chức ngành giáo dục theo quy định của Chính phủ.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh bổ sung nhiều chương trình bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức cấp xã. Trong đó, giai đoạn 2026-2028 sẽ tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chuyên ngành cho cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm mới với thời gian 3 tháng.

Ngoài ra, các lớp tập huấn ngắn hạn từ 2 đến 5 ngày sẽ tập trung vào những nội dung mới, khó và trọng tâm như: lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đầu tư công, tài chính, đấu thầu, đất đai, trật tự xây dựng, an sinh xã hội, du lịch cộng đồng, kinh tế số nông nghiệp, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Kế hoạch cũng chú trọng bồi dưỡng các kỹ năng bổ trợ phục vụ tham mưu, thực thi công vụ như: kỹ năng ra quyết định ở cơ sở, giao tiếp hành chính, giải quyết mâu thuẫn với người dân, khai thác và sử dụng dữ liệu, hồ sơ số và công cụ số trong quản lý công việc.

Trong giai đoạn 2029-2031, tỉnh tiếp tục ưu tiên bồi dưỡng các nội dung liên quan đến chuyển đổi số, quản trị công hiện đại, phục vụ doanh nghiệp, kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, du lịch cộng đồng, kỹ năng truyền thông chính sách và phối hợp liên ngành cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

UBND tỉnh giao UBND các xã, phường rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm; đánh giá thực trạng trình độ, năng lực và xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, hoàn thành trước ngày 29/5/2026. Các địa phương cũng phải lập danh sách cán bộ, công chức cần bồi dưỡng ngay, đặc biệt là nhóm chịu tác động từ sắp xếp tổ chức bộ máy để gửi Sở Nội vụ trước ngày 29/5/2026.

Bên cạnh đó, các địa phương có trách nhiệm theo dõi, đánh giá chất lượng bồi dưỡng; quản lý quá trình học tập của cán bộ, công chức và cập nhật kết quả trên phần mềm đánh giá, quản lý chất lượng bồi dưỡng do Bộ Nội vụ xây dựng và chuyển giao.

LP (Nguồn UBND tỉnh)