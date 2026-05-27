Tập huấn triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử” và các thủ tục hành chính của Đảng

Sáng 27/5, Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử” và 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các học viên đã được báo cáo viên trực tiếp truyền đạt các chuyên đề: Triển khai sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” và Quản trị, vận hành hệ thống thông tin 4 thủ tục hành chính của Đảng (gồm chuyển sinh hoạt đảng chính thức; chuyển sinh hoạt đảng tạm thời; thủ tục thu, nộp đảng phí; lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác).

Báo cáo viên truyền đạt chuyên đề

Thông qua hội nghị góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác tổ chức Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong tiến trình chuyển đổi số của Đảng và đất nước. Đồng thời, tạo tiền đề quan trọng để việc ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử được triển khai đồng bộ, hiệu quả trong toàn Đảng.

Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, tiếp thu đầy đủ các kiến thức được truyền đạt; tăng cường trao đổi, thảo luận, thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở để cùng các báo cáo viên giải đáp, thống nhất phương án triển khai để nâng cao nhận thức và kỹ năng trong quá trình triển khai, tác nghiệp tại đơn vị. Ngay sau hội nghị, các học viên sẽ trực tiếp tham mưu cho Bí thư Đảng ủy triển khai nội dung đã được tập huấn tại đơn vị đến 100% cán bộ, đảng viên.

Lê Phượng