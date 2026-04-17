Tạo dựng nền tảng cho giáo dục phát triển bền vững

Phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (CQG) được phát động từ nhiều năm qua. Việc xây dựng và duy trì trường đạt CQG không chỉ dừng lại ở cơ sở vật chất hay đội ngũ giáo viên, mà còn đòi hỏi sự phát triển đồng bộ về quản lý, phương pháp giảng dạy và môi trường học tập. Do vậy, nhiệm vụ này được ngành giáo dục xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo dựng nền tảng cho quá trình phát triển giáo dục bền vững.

Từ chủ trương xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất, khuôn viên Trường Tiểu học Hoằng Đạt, xã Hoằng Hóa được xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Từ mục tiêu và yêu cầu đặt ra, công tác xây dựng và duy trì trường đạt CQG được các nhà trường xác định là nhiệm vụ xuyên suốt trong từng năm học. Theo đó, ngoài quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nhiệm vụ này còn được các nhà trường gắn với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo.

Thầy giáo Hoàng Văn Mậu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hoằng Đức I, xã Hoằng Hóa cho biết: "Xây dựng trường học đạt CQG là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành giáo dục. Do đó, trong quá trình xây dựng, nhà trường đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục huy động mọi nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên".

Với cách làm này, trước khi được công nhận trường đạt CQG mức độ I năm 2016, nhà trường đã được đầu tư xây dựng nhiều hạng mục giáo dục quan trọng. Đặc biệt, để nâng cao mức độ chuẩn, từ năm 2024 đến nay nhà trường tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng quan tâm đầu tư các hạng mục như: Chỉnh trang khuôn viên sân trường theo hướng xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện; xây dựng mới và cải tạo các phòng học văn hóa; phòng học bộ môn; nhà đa năng... Hiện, nhà trường đang đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa; đồng thời tham mưu cho chính quyền địa phương đầu tư mua sắm thêm các trang thiết bị cho phòng học bộ môn và các phòng học văn hóa phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập theo yêu cầu mới. Dự kiến, nhà trường sẽ đề nghị công nhận trường đạt CQG mức độ II vào tháng 8/2026. Đây sẽ là động lực để mỗi thầy, cô giáo và học sinh phấn đấu, nỗ lực vì mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.

Theo thống kê của Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoằng Hóa, đến nay toàn xã đã có 20/21 trường ở các cấp học đạt CQG, đạt tỷ lệ 95,2%. Nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả xây dựng trường chuẩn, cuối năm 2025 Đảng ủy xã đã ban hành Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ trọng tâm “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng tâm là xây dựng trường đạt CQG” với mục tiêu đến năm 2030 có 100% trường công lập trên địa bàn xã đạt CQG. Trong đó 66,7% trường (14/21 trường) đạt CQG mức độ 2.

Không chỉ xã Hoằng Hóa, ghi nhận tại nhiều địa phương khác trong tỉnh cho thấy, diện mạo các trường học đang khởi sắc thông qua phong trào thi đua xây dựng trường CQG. Ví dụ như Trường Tiểu học Quảng Tâm, phường Quảng Phú; Trường Tiểu học Xuân Phú, xã Sao Vàng; Trường THPT Thiệu Hóa, xã Thiệu Hóa... Theo đại diện lãnh đạo các nhà trường, kết quả trong xây dựng trường đạt CGQ không chỉ làm thay đổi diện mạo cơ sở vật chất mà còn tạo nền tảng cho mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, cho sự phát triển giáo dục bền vững.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thiệu Hóa Hoàng Thị Hải chia sẻ: "Kết quả đạt được trong xây dựng trường đạt CQG đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Nhiều năm qua, chất lượng giáo dục của nhà trường luôn nằm trong tốp 10 đến 15 trường THPT trong toàn tỉnh. Hằng năm, tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi trở lên đạt 84%, hạnh kiểm khá, tốt trên 98%. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT luôn đạt 100%; kết quả thi vào các trường đại học, cao đẳng ổn định và tăng đều qua từng năm học. Năm học 2024-2025 nhà trường có 433/462 trúng tuyển vào đại học, đạt tỷ lệ 93,72%. Cũng trong năm học này trường đoạt 44 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa năm học 2025-2026 trường có 38/50 em dự thi đoạt giải, xếp thứ 12 trong số hơn 100 trường THPT toàn tỉnh"...

Qua thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, hết năm 2025 ở cấp học mầm non toàn tỉnh có 586/677 trường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 86,56%; tiểu học có 539/588 trường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 91,67%; THCS có 526/610 trường, đạt tỷ lệ 86,2% và THPT có 69/104 trường đạt CQG, đạt tỷ lệ 66,3%. Đây không chỉ là kết quả của sự quan tâm đầu tư từ ngành chức năng, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, mà còn là kết quả của sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân trong công tác xã hội hóa giáo dục.

Từ kết quả đạt được, mục tiêu của ngành trong giai đoạn tới là tiếp tục củng cố, giữ vững và phát triển số lượng trường đạt CQG trong toàn tỉnh. Để hiện thực hóa mục tiêu này, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng, ngoài sự nỗ lực của toàn ngành giáo dục với các giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, huy động học sinh ra lớp... rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các địa phương, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng xã hội nhằm tạo dựng nền tảng cho giáo dục phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Lê Phong