Đại hội đại biểu lần thứ VII Hội Sinh vật cảnh Thanh Hóa

Sáng 27/5, Hội Sinh vật cảnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của đông đảo hội viên, nghệ nhân, nhà vườn tiêu biểu trong toàn tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2021-2026, phong trào sinh vật cảnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng. Toàn tỉnh hiện có hàng nghìn hội viên sinh hoạt tại các tổ chức hội cơ sở, với nhiều loại hình phong phú. Các cấp hội đã tích cực vận động hội viên phát triển kinh tế từ sinh vật cảnh, xây dựng nhiều mô hình nhà vườn có giá trị kinh tế cao, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Hoạt động triển lãm, giao lưu sinh vật cảnh được duy trì thường xuyên, tạo sân chơi cho nghệ nhân và người yêu sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm. Nhiều tác phẩm cây cảnh nghệ thuật của hội viên Thanh Hóa đạt giải cao tại các cuộc thi, triển lãm khu vực và toàn quốc, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người xứ Thanh.

Bên cạnh phát triển kinh tế, các cấp hội còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang cảnh quan môi trường, bảo tồn các giống cây quý, cây cổ thụ có giá trị. Phong trào xây dựng “nhà sạch, vườn đẹp”, tuyến đường xanh - sạch - đẹp gắn với sinh vật cảnh ngày càng lan tỏa tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Văn Ư, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Thanh Hóa khóa VI nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, Hội Sinh vật cảnh Thanh Hóa đã không ngừng củng cố tổ chức, phát triển hội viên, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào sinh vật cảnh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời mong muốn nhiệm kỳ mới, hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò kết nối hội viên, xây dựng phong trào sinh vật cảnh ngày càng phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Lãnh đạo Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam tặng hoa cho Ban chấp hành Hội Sinh vật cảnh Thanh Hóa khóa VI.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu Ban Thường vụ Hội Sinh vật cảnh Thanh Hóa khóa VII gồm 13 đồng chí; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Trưởng ban Kiểm tra hội. Với sự thống nhất cao, Đại hội đã tín nhiệm bầu ông Vũ Đức Kính giữ chức Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Thanh Hóa khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ra mắt Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội Sinh vật cảnh Thanh Hóa khóa VII.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2026-2031 với sự thống nhất cao của các đại biểu tham dự.

Chi Phạm