Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố trên toàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22/5/2026 về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Sẽ triển khai việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trong năm 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Chỉ thị, giai đoạn 2017-2020, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, số lượng thôn, tổ dân phố giảm từ 5.971 xuống còn 4.351 đơn vị, giảm 1.620 thôn, tổ dân phố. Tuy nhiên, hiện nay toàn tỉnh vẫn còn nhiều thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chí quy mô hộ gia đình theo quy định. Cụ thể, còn 671/776 tổ dân phố có quy mô nhỏ hơn 450 hộ, chiếm 86,46%; 3.167/3.575 thôn, bản có quy mô nhỏ hơn 350 hộ, chiếm 88,59%. Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025, bình quân mỗi xã, phường có 26 thôn, tổ dân phố, tạo áp lực lớn đối với công tác quản lý ở cơ sở.

Để bảo đảm triển khai thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc sắp xếp thôn, tổ dân phố phải bảo đảm đúng tiêu chí, điều kiện theo quy định; đồng thời xem xét đầy đủ yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết cộng đồng dân cư, nhất là tại khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn có yếu tố tôn giáo.

Quá trình thực hiện phải giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng ở cơ sở. Việc bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phải công khai, minh bạch, đúng quy định; bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách và ổn định tư tưởng cho đội ngũ này trong quá trình sắp xếp.

Chỉ thị cũng yêu cầu lựa chọn, giới thiệu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là những người có uy tín, sức khỏe, trách nhiệm, có khả năng vận động quần chúng; từng bước trẻ hóa đội ngũ, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng quản trị cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của Nhân dân; bảo đảm người dân được tham gia góp ý, giám sát việc sắp xếp theo quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của tỉnh liên quan đến sắp xếp thôn, tổ dân phố; đồng thời kiện toàn tổ chức đảng tương ứng với các đơn vị sau sắp xếp.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy được giao lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn sắp xếp, kiện toàn Ban Công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố đồng bộ với việc tổ chức lại các đơn vị này; đồng thời tăng cường giám sát quá trình triển khai.

UBND các xã, phường được yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn; xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại và gửi Sở Nội vụ trước ngày 26/5/2026. Các địa phương phải hoàn thành Đề án sắp xếp chậm nhất ngày 5/6/2026; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trước ngày 20/6/2026; trình HĐND cấp xã thông qua trước ngày 25/6/2026.

Đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Chỉ thị yêu cầu kết thúc hoạt động trước ngày 31/5/2026; đồng thời khẩn trương xây dựng, ban hành và thực hiện phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách bảo đảm hoàn thành đồng bộ với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 25/6/2026. Các địa phương phải định kỳ báo cáo tiến độ vào thứ Tư hằng tuần và hoàn thành báo cáo tổng thể trước ngày 30/6/2026.

Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện trên toàn tỉnh; tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/5/2026. Đồng thời, tham mưu quy định về mức phụ cấp, chế độ kiêm nhiệm và các chính sách liên quan đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố để trình HĐND tỉnh xem xét trước ngày 30/6/2026, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện; hướng dẫn sắp xếp, bố trí nhà văn hóa và các thiết chế liên quan của thôn, tổ dân phố.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an cơ sở chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp rà soát số liệu hộ gia đình cư trú, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự; bảo đảm không để hình thành điểm nóng trong quá trình triển khai.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy định hướng thông tin, tăng cường quản lý công tác tuyên truyền, nhất là trên không gian mạng; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản liên quan; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình thực hiện.

LP (Nguồn UBND tỉnh)