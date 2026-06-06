Lãnh đạo Lebanon kêu gọi Iran chấm dứt can thiệp nội bộ

Các nhà lãnh đạo Lebanon ngày 5/6 đồng loạt kêu gọi Iran chấm dứt can thiệp vào công việc nội bộ của nước này, trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tiếp tục leo thang. Những diễn biến mới cho thấy triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình rộng hơn tại Trung Đông vẫn còn nhiều trở ngại.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun (ở giữa), Ngoại trưởng Youssef Raggi (bên trái) và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi gặp nhau tại Lebanon vào tháng 6/2025. Ảnh: Phủ Tổng thống Lebanon

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam đã đưa ra thông điệp cứng rắn nhằm vào Tehran trong cuộc họp báo ngày 5/6, khi kêu gọi Iran ngừng sử dụng miền Nam Lebanon như một công cụ mặc cả trong các cuộc đàm phán khu vực.

Ông Salam nhấn mạnh: “Xin hãy để miền Nam Lebanon được yên bình, đừng coi vùng đất này và người dân nơi đây chỉ là một quân bài mặc cả. Lebanon là một quốc gia có chủ quyền và không chấp nhận trở thành chiến trường cho các cuộc đối đầu của các bên khác”.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cũng bày tỏ quan điểm tương tự trong cuộc phỏng vấn với CNN. Ông khẳng định Lebanon là đất nước của người Lebanon và không chấp nhận sự can thiệp từ bên ngoài vào các vấn đề nội bộ.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Hezbollah tiếp tục bác bỏ một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Chính phủ Lebanon. Lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm lệnh ngừng bắn toàn diện và việc Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi các khu vực đang kiểm soát tại Lebanon. Ông khẳng định không thể chấp nhận một thỏa thuận cho phép Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri, một đồng minh của Hezbollah, cho biết lực lượng này sẵn sàng rút khỏi khu vực phía Nam sông Litani nếu Israel đồng thời rút quân khỏi lãnh thổ Lebanon.

Cùng ngày, Iran tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với Hezbollah và nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào tại khu vực cũng phải bao gồm việc chấm dứt xung đột tại Lebanon. Phát biểu trên kênh truyền hình Al Mayadeen, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho rằng cuộc xung đột hiện nay chỉ có thể kết thúc khi giao tranh tại Lebanon chấm dứt. Ông cũng yêu cầu Israel rút quân khỏi các khu vực ở miền Nam Lebanon mà nước này đang kiểm soát.

Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei, nhấn mạnh Hezbollah là đồng minh chiến lược của Tehran và Iran sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết đối với lực lượng này. Ông đồng thời cảnh báo Israel không nên mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Beirut.

Một chiếc xe của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc do Tây Ban Nha điều hành đi ngang qua một ngôi nhà bị phá hủy trong các cuộc đụng độ gần đây giữa các chiến binh Hezbollah và quân đội Israel tại làng Dibbine, đông nam Lebanon, vào ngày 5 tháng 6 năm 2026. Ảnh: AP

Trên thực địa, giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn dữ dội. Truyền thông nhà nước Lebanon cho biết quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hơn 40 địa điểm tại miền Nam Lebanon trong ngày 5/6.

Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công nhằm vào các đơn vị quân đội Israel tại khu vực miền Nam Lebanon, trong đó có khu vực gần lâu đài Beaufort vừa bị Israel kiểm soát.

Trước tình hình leo thang, ngoại trưởng của 11 quốc gia, trong đó có Australia, Canada và Pháp, cùng Liên minh châu Âu (EU), đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hành động quân sự tiếp diễn tại Lebanon. Các bên nhấn mạnh người dân Lebanon đã phải chịu đựng những tổn thất nghiêm trọng trong thời gian dài và kêu gọi các bên liên quan sớm tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Bích Hồng