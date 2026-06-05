Hơn 51.100 thí sinh Thanh Hóa bước vào ngày thi đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Sáng nay (5/6), 51.148 thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 của tỉnh Thanh Hóa chính thức bước vào ngày thi đầu tiên. Ngay từ sáng sớm, các thí sinh đã có mặt tại địa điểm thi để ổn định tâm lý, kiểm tra lại giấy tờ trước giờ vào phòng thi.

Kỳ thi năm nay tỉnh Thanh Hóa có 51.148 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 7.419 thí sinh so với năm 2025. Toàn tỉnh có 91 hội đồng thi với 2.185 phòng thi.

Trong buổi sáng nay, thí sinh dự thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Như Xuân...

...thí sinh có mặt từ trước 7h để hoàn tất các thủ tục, vào phòng thi môn đầu tiên.

Tại điểm thi Trường THPT Cẩm Thuỷ, thí sinh cũng có mặt từ rất sớm.

Tại điểm thi Trường THPT Mường Lát - xã vùng cao biên giới xa xôi của tỉnh, mọi công tác đều đã sẵn sàng trước giờ thi chính thức.

Thí sinh xem số báo danh tại điểm thi Trường THPT Mường Lát.

Nhằm góp phần tổ chức tốt kỳ thi quan trọng này, các lực lượng như công an, y tế, thanh niên tình nguyện... được phân công thường trực tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh. (Trong ảnh: Lực lượng tình nguyện viên tiếp nước cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng).

Lực lượng tình nguyện viên tiếp nước cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Cẩm Thuỷ.

Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh gửi đồ tại điểm thi Trường THPT Đào Duy Từ.

Lực lượng công an điều tiết, phân luồng giao thông tại khu vực xung quanh Trường THPT Đào Duy Từ, đảm bảo thuận lợi cho thí sinh di chuyển đến điểm thi.

Theo kế hoạch, chiều nay thí sinh sẽ thi môn Tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút.

Nguyễn Đạt và CTV