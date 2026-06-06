SPIEF 2026: Định hình trật tự đa cực, khẳng định nội lực Nga

Phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 29 (SPIEF 2026) đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị ExpoForum, thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế với bài phát biểu mang tính định hình chiến lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Putin có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 29, ngày 5/6 Ảnh: President of Russia.

Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định thế giới đang trải qua giai đoạn quá độ tất yếu từ mô hình phân cấp cũ sang một trật tự đa cực phức tạp, công bằng và bền vững hơn.

Nhìn nhận những chuyển dịch toàn cầu này không phải là mối đe dọa mà là cơ hội lớn để hành động thực tế, nhà lãnh đạo Nga đã thẳng thắn chỉ trích các biện pháp trừng phạt đơn phương từ phương Tây. Ông cáo buộc việc “vũ khí hóa” đồng USD đang phá hoại tài chính toàn cầu, buộc các nước phải tăng tốc xây dựng hạ tầng và tuyến cung ứng độc lập để tự vệ.

Trước các áp lực cấm vận, Tổng thống Putin khẳng định nền kinh tế Nga vẫn duy trì sự ổn định vĩ mô vững chắc và hạ thấp các lo ngại về sự giảm tốc. Ông nhấn mạnh thành công của làn sóng nội địa hóa sau khi các nhà cung cấp phương Tây rút lui, đồng thời cho biết Nga đang tập trung nguồn lực vào các động lực mới như công nghệ cao, Trí tuệ nhân tạo (AI) và các hành lang logistics độc lập.

Chiến lược chuyển dịch kinh tế này phản ánh rõ nét qua bản đồ ngoại giao của Moscow tại diễn đàn. Sự hiện diện của các nhà lãnh đạo quốc tế từ Uzbekistan, Tanzania, Trung Quốc cùng đại diện hơn 130 quốc gia là minh chứng cho thấy Nga không bị cô lập. Tại đây, Tổng thống Putin ca ngợi mối quan hệ chiến lược, tin cậy với Ấn Độ, đánh giá cao vị thế dẫn đầu về AI của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi củng cố các công cụ kinh tế thực chất trong khối BRICS và hợp tác Nam - Nam

Không dừng lại ở các hồ sơ kinh tế, Phiên toàn thể SPIEF 2026 tiếp tục nóng lên khi Tổng thống Putin đưa ra lập trường nhất quán và thẳng thắn về tình hình xung đột tại Ukraine nhằm bảo đảm môi trường an ninh bền vững.

SPIEF 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế có ảnh hưởng lớn tại Á - Âu. Ảnh: Sputnik India.

Nhà lãnh đạo Nga đã bác bỏ các đề xuất đàm phán mang tính hình thức hay các thư ngỏ từ phía Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, cho rằng cách tiếp cận này chưa phù hợp ở giai đoạn hiện tại. Ông khẳng định Nga kiên quyết từ chối một lệnh ngừng bắn ngay lập tức nếu đó chỉ là giải pháp tạm thời nhằm kéo dài thời gian; đồng thời tuyên bố Moscow chỉ chấp nhận một giải pháp hòa bình lâu dài, thực chất dựa trên các thỏa thuận cốt lõi đã đạt được trước đây giữa các bên.

Phiên họp toàn thể năm nay khép lại với thông điệp mạnh mẽ về một cấu trúc tài chính và kinh tế mới linh hoạt hơn, nơi các trung tâm quyền lực mới ngoài phương Tây đang ngày càng khẳng định vị thế vững chắc của mình trên trường quốc tế.

Thanh Giang