Mỹ không kích loạt hệ thống radar giám sát bờ biển của Iran

Ngày 6/6, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố tiến hành các cuộc không kích vào loạt hệ thống radar giám sát bờ biển của Iran. Quyết định quân sự này được đưa ra ngay sau khi lực lượng Mỹ đánh chặn thành công 4 máy bay không người lái (UAV) tấn công hướng về Eo biển Hormuz, làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của cuộc chiến bước sang tháng thứ ba giữa hai nước.

Mỹ không kích loạt hệ thống radar giám sát bờ biển của Iran. Ảnh: News24online.

Theo thông tin chi tiết từ CENTCOM, loạt UAV bị bắn hạ là loại tấn công do Iran phóng đi nhằm vào các tàu hàng trong khu vực. Để bảo vệ an ninh hàng hải và ngăn ngừa các làn sóng tập kích tiếp theo, quân đội Mỹ đã lập tức tấn công các trạm radar giám sát của Iran đặt tại Goruk và trên đảo Qeshm, hai vị trí chiến lược cốt lõi kiểm soát Eo biển Hormuz. Vụ đụng độ diễn ra trong bối cảnh Iran phong tỏa eo biển này, làm gián đoạn 1/5 lượng dầu mỏ lưu thông toàn cầu và đẩy giá nhiên liệu leo thang.

Trong bối cảnh giao tranh chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm sớm kết thúc cuộc chiến.

Trả lời phỏng vấn NBC News, ông Trump nhận định, Iran vẫn duy trì một phần năng lực quân sự đáng kể dù năng lực quân sự đã suy giảm so với giai đoạn đầu xung đột với khoảng 21-22% kho tên lửa còn lại sau nhiều tháng giao tranh.

Song song với các diễn biến quân sự, các kênh đối thoại giữa Washington và Tehran vẫn được duy trì. Tuy nhiên, triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn đối mặt nhiều trở ngại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn NBC News ngày 5/6. Ảnh: NBC News.

Hãng thông tấn Fars của Iran bác bỏ thông tin rằng Tehran đã đồng ý chuyển uranium làm giàu sang nước thứ ba, khẳng định đây không phải chủ đề đang được thảo luận và Washington phải có “hành động rõ ràng, dứt khoát” trước khi hai bên bàn đến các vấn đề cốt lõi.

Dù cánh cửa đàm phán vẫn để ngỏ, các diễn biến quân sự mới cùng những khác biệt còn tồn tại giữa hai bên cho thấy con đường đi tới một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn còn nhiều thách thức.

Thanh Giang