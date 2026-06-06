Ông Kim Jong Un lệnh đưa bộ đôi chiến hạm cỡ lớn vào trực chiến

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa có chuyến thị sát tàu khu trục thế hệ mới Kang Kon, đồng thời ra lệnh lập tức đưa hai chiến hạm cỡ lớn vào chiến đấu nhằm gia tăng sức mạnh hải quân.

Hình ảnh do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 6 tháng 6 cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và con gái Kim Ju Ae trên tàu hải quân Kang Kon để giám sát cuộc thử nghiệm định vị. Ảnh: Reuters

Theo thông tin từ thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) và tờ báo chính thống Rodong Sinmun sáng ngày 6/6, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã có chuyến thăm và trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm điều hướng trên biển của tàu khu trục Kang Kon.

Tại buổi thử nghiệm, ông Kim Jong Un bày tỏ sự hài lòng đặc biệt đối với hệ thống hành trình và khả năng cơ động tốc độ cao của tàu. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã dành lời khen ngợi cho các sĩ quan, thủy thủ hải quân về năng lực vận hành thuần thục khí tài mới.

Đáng chú ý, xuất hiện cùng ông Kim Jong Un trong chuyến thị sát trên tàu chiến lần này còn có con gái của ông, Kim Ju Ae.

Ngay sau khi chứng kiến các bài kiểm tra đạt kết quả tốt, ông Kim Jong Un đã ra lệnh cho Hải quân Triều Tiên lập tức hoàn tất các thủ tục để triển khai tàu khu trục Kang Kon cùng một chiến hạm hạng nặng khác có tên Choe Hyon vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong thời gian sớm nhất.

Tờ Rodong Sinmun dẫn lời ông Kim Jong Un nhấn mạnh, Bình Nhưỡng cần phải sở hữu năng lực quân sự mạnh mẽ, toàn diện trên cả ba mặt trận: trên bộ, trên biển và trên không để ngăn chặn chiến tranh, bảo đảm hòa bình. Trong đó, việc nâng cao năng lực răn đe chiến tranh hạt nhân của lực lượng hải quân là nhiệm vụ cốt lõi và cấp bách trong tình hình hiện tại.

Hình ảnh tàu hải quân Kang Kon tại một địa điểm không được tiết lộ trong bức ảnh do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 6 tháng 6. Ảnh: Reuters

Theo các dữ liệu quân sự quốc tế, tàu khu trục Kang Kon vừa được thử nghiệm là chiếc thứ hai thuộc lớp tàu chiến mới nhất của Triều Tiên, được hạ thủy vào ngày 12/6/2025.

Đây là dòng chiến hạm hiện đại, đánh dấu bước nhảy vọt về công nghệ đóng tàu của Bình Nhưỡng khi được trang bị hệ thống radar mảng pha tiên tiến, khả năng tác chiến đa lĩnh vực, đặc biệt là năng lực mang và phóng các tên lửa hành trình chiến lược gắn đầu đạn hạt nhân.

Trong khi đó, tàu chiến Choe Hyon cũng là một “quái vật biển sâu” đáng gờm với trọng tải lên tới 5.000 tấn. Việc chuẩn bị đưa bộ đôi tàu chiến này vào biên chế cho thấy quyết tâm của Triều Tiên trong việc hiện đại hóa lực lượng hải quân, chuyển dịch từ phòng thủ ven bờ sang tăng cường khả năng tấn công chiến lược tầm xa trên biển.

Nhật Lệ