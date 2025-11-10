Trung Quốc tiếp tục là quốc gia sở hữu bằng sáng chế AI lớn nhất thế giới

Theo một báo cáo vừa công bố tại Hội nghị Internet Thế giới (WIC) 2025 ở Ô Chấn, Trung Quốc hiện đứng đầu toàn cầu về số lượng bằng sáng chế liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), chiếm khoảng 60% tổng số, khẳng định vị thế tiên phong trong nghiên cứu và phát triển công nghệ cao. Song song đó, nước này cũng dẫn đầu thế giới về đăng ký bằng sáng chế 6G, chiếm hơn 40% tổng số toàn cầu, đồng thời đã xây dựng hơn 4,5 triệu trạm gốc 5G với hơn 1,1 tỷ người dùng di động 5G.

Hội nghị Internet Thế giới (WIC) 2025 ở Ô Chấn, Trung Quốc. Ảnh: People Daily

Báo cáo cho biết, những con số này cho thấy Trung Quốc không chỉ duy trì ưu thế trong lĩnh vực AI mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển mạng lưới truyền thông thế hệ tiếp theo và các ứng dụng công nghiệp, từ thành phố thông minh đến internet công nghiệp. Số đơn đăng ký bằng sáng chế 6G của nước này cũng xếp số 1 thế giới.

Năm 2024, số lượng công ty Trung Quốc phát triển hoặc ứng dụng AI tăng 36% so với cùng kỳ năm trước, số lượng tập dữ liệu chất lượng cao tăng 27,4%, số công ty công nghệ dữ liệu sử dụng mô hình lớn và công ty ứng dụng dữ liệu tăng lần lượt 57,21% và 37,14%.

Cũng theo báo cáo, trong năm qua, cơ sở hạ tầng thông tin của Trung Quốc tiếp tục được tối ưu hóa và nâng cấp, với nền kinh tế số phát triển theo hướng chất lượng cao, sâu hơn và ổn định hơn, quy mô của nội dung mạng và các ngành công nghiệp văn hóa số liên tục mở rộng.

Báo cáo dự báo đến năm 2030, quy mô thị trường ngành công nghiệp 6G của Trung Quốc có thể vượt 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 168,5 tỷ USD), trong đó các ứng dụng internet công nghiệp sẽ chiếm khoảng 40% và thành phố thông minh chiếm 30%.

Đến cuối năm 2025, quy mô ngành công nghiệp điện toán lượng tử của Trung Quốc được dự báo sẽ vượt 11,56 tỷ nhân dân tệ, với tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 30%, chiếm khoảng 41,2% tổng quy mô của ngành công nghệ lượng tử toàn cầu. Những con số trên cho thấy sức bật mạnh mẽ của nền kinh tế số Trung Quốc, khi quốc gia này tiếp tục mở rộng ảnh hưởng trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như hạ tầng viễn thông 6G, điện toán lượng tử,... đặt nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng công nghệ cao của nước này trong thập kỷ tới.

Lê Hà

Nguồn: China Daily, CGTN.