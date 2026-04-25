Trung Quốc phát triển tàu sân bay hạt nhân vượt tàu sân bay lớp Gerald R. Ford của Mỹ

Trung Quốc mới đây tuyên bố nước này đang thúc đẩy kế hoạch phát triển tàu sân bay thứ tư, dự kiến là tàu sân bay hạt nhân đầu tiên của nước này, với phạm vi hoạt động và năng lực không quân được cho là có thể vượt các tàu sân bay lớp Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ.

Trung Quốc đang thúc đẩy kế hoạch phát triển tàu sân bay thứ tư và là tàu sân bay hạt nhân đầu tiên của nước này. Ảnh: Xinhua.

Theo các nguồn tin, phần thân tàu đã hoàn thiện và tiến độ chương trình đóng tàu đạt khoảng 25% tính đến đầu năm 2026. Con tàu dự kiến đi vào hoạt động vào khoảng năm 2030, đánh dấu bước chuyển mang tính chiến lược từ tàu sân bay thông thường sang tàu sân bay sử dụng năng lượng hạt nhân của Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Tàu sân bay mới được ước tính có lượng giãn nước khoảng 120.000 tấn, vượt mức khoảng 100.000 tấn của tàu sân bay lớp Gerald R. Ford. Việc gia tăng kích thước này cho phép mở rộng kho nhiên liệu, vũ khí và đặc biệt là khả năng mang theo số lượng máy bay nhiều hơn, từ đó giúp tăng cường độ và thời gian duy trì các hoạt động không kích.

Tàu sân bay hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc đang được đóng tại Đại Liên, với lượng giãn nước ước tính từ 110.000 đến 120.000 tấn và dự kiến thử nghiệm trên biển vào giữa năm 2028 đến đầu năm 2029. Ảnh: PLA Military Update.

Dự kiến tàu sân bay mới của Trung Quốc có thể chứa khoảng 105 máy bay, cao hơn mức khoảng 75 máy bay trên tàu sân bay lớp Gerald R. Ford của Mỹ. Các loại máy bay sẽ được sử dụng gồm tiêm kích tàng hình Shenyang J-35, máy bay hải quân đa nhiệm Shenyang J-15T và máy bay cảnh báo sớm trên không KJ-600.

Về công nghệ phóng máy bay, Trung Quốc được cho là sẽ trang bị hệ thống máy phóng điện từ tương tự EMALS trên tàu sân bay của Mỹ, kế thừa kinh nghiệm từ tàu sân bay Type 003 Fujian. Nếu hoàn thiện, hệ thống này cho phép tăng số lần xuất kích và giảm tải cho máy bay khi cất cánh, đồng thời hỗ trợ triển khai các loại máy bay lớn hơn như máy bay cảnh báo sớm.

Một yếu tố then chốt khác là động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân. Giống như các tàu sân bay lớp Gerald R. Ford của Mỹ, việc Trung Quốc chuyển sang tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ giúp loại bỏ hạn chế do phải tiếp nhiên liệu trong quá trình vận hành, cho phép con tàu hoạt động trong phạm vi gần như không giới hạn trên biển.

Thu Uyên

Nguồn: Xinhua.