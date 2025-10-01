Trung Quốc long trọng kỷ niệm Quốc khánh 1/10

Theo Xinhua, nhân dịp Quốc khánh lần thứ 76, Trung Quốc đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, đánh dấu ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2025)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời là Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Tân Hoa xã.

Tối 30/9, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chủ trì một buổi lễ tiếp đón để chào mừng sự kiện trọng đại này và có bài phát biểu quan trọng. Trong bài phát biểu, ông Tập nhấn mạnh rằng quốc gia cần “kiên định phấn đấu, tiến lên một cách kiên định” để thúc đẩy con đường hiện đại hóa mang bản sắc Trung Quốc. Ông khẳng định trong 76 năm kể từ khi thành lập, Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ nhờ tinh thần tự lực và cố gắng không ngừng.

Ông Tập cũng đề cập rằng, Hội nghị Toàn thể lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 (dự kiến từ 20-23/10) sẽ tập trung thảo luận các đề xuất cho Kế hoạch 5 năm thứ 15 (giai đoạn 2026-2030), nhằm định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nhà nước gồm Tập Cận Bình, Lý Cường, Triệu Lạc Tế, Vương Hộ Ninh, Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường, Lý Hy và Hàn Chính đã tham dự buổi chiêu đãi kỷ niệm 76 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ảnh: Tân Hoa xã.

Bên cạnh khía cạnh chính trị - phát triển, truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin về các dấu hiệu kinh tế - xã hội nhân dịp lễ Quốc khánh. Xinhua cho biết, thị trường điện ảnh nước này được dự báo sẽ bùng nổ trong kỳ nghỉ lễ: tổng doanh thu tích lũy đến nay ước vượt mốc cả năm 2024 trong dịp Golden Week năm 2025, khi nhiều phim mới được phát hành đúng thời điểm lễ.

Hoạt động lễ hội và du lịch trong dịp Quốc khánh (còn gọi là “Golden Week” - kỳ nghỉ kéo dài) được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong kích cầu nội địa và mở rộng tiêu dùng xã hội.

Như vậy, trong ngày Quốc khánh 1/10 năm nay, Trung Quốc không chỉ kỷ niệm lịch sử mà còn truyền đi thông điệp rõ ràng về mục tiêu phát triển bền vững, mở rộng nội lực và tăng cường vai trò quốc tế - trong đó có việc hoàn thiện các kế hoạch chiến lược và đảm bảo tính ổn định chính trị - xã hội.

