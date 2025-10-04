Trung Quốc kích hoạt tình trạng ứng phó khẩn cấp khi bão Matmo tiến gần

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc sáng 4/10 đã ban hành cảnh báo bão màu cam giữa bối cảnh bão Matmo, cơn bão được đặt tên thứ 21 trong mùa bão Tây Thái Bình Dương năm 2025 đang tiến gần.

Tàu cá trở về bến cảng trú bão ở thành phố Quỳnh Hải, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 3/10/2025. Ảnh: CCTV news

Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin cơn bão đã mạnh lên từ một áp thấp nhiệt đới vào sáng sớm 4/10. Dự kiến, bão sẽ đổ bộ vào ngày 5/10 dọc theo vùng bờ biển từ Điện Bạch (tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc) đến Vạn Ninh (tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc), sau đó sẽ suy yếu.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của cơn bão, mưa lớn dự kiến sẽ xảy ra trên nhiều khu vực thuộc miền Trung và miền Nam nước này từ ngày 4/10 đến ngày 7/10.

Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, đảm bảo công tác phòng chống lũ lụt, ngập úng đô thị, cũng như an toàn cho du khách trong kỳ nghỉ lễ quốc gia đang diễn ra.

Chính quyền địa phương tại các khu vực bị ảnh hưởng ở tỉnh Quảng Đông và Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, đã thông báo tạm ngừng một số chuyến tàu, hủy các chuyến bay và cho học sinh nghỉ học như những biện pháp phòng ngừa.

Hệ thống cảnh báo bão của Trung Quốc chia làm 4 cấp độ, trong đó đỏ là mức nghiêm trọng nhất, sau đó lần lượt là cam, vàng và xanh lam.

Bão Matmo gây mưa nhiều nơi ở thành phố Quezon, Philippines, ngày 3/10/2025. Ảnh: Philippine News Agency

Trước đó, bão Matmo đã suy yếu nhẹ sau khi quét qua khu vực miền núi phía Bắc Philippines hôm 3/10, nơi hàng nghìn người đã phải sơ tán, trở thành tình huống khẩn cấp mới nhất đối với quốc gia vốn vẫn đang đối phó với thảm hoạ động đất mạnh 6.9 và hai cơn bão gần đây.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong, song cơ quan khí tượng của Philippines cảnh báo rằng cơn bão di chuyển nhanh này vẫn nguy hiểm và có thể tạo ra những đợt sóng triều cao tới 3 mét, cùng với những trận mưa lớn.

Giới chức Philippines cho biết, hơn 8.000 người dân đã được sơ tán và tình trạng mất điện đã được ghi nhận tại tỉnh Isabela và tỉnh lân cận Aurora. Các trường học đã cho học sinh nghỉ học, trong khi tàu chở hàng và tàu cá bị cấm đi vào vùng biển động dọc theo đường đi của cơn bão.

Thuý Hà

Xinhua/AP