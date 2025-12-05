Trung Quốc đưa vào sử dụng tuyến đường sắt cao tốc đến biên giới Việt Nam

Tuyến đường sắt cao tốc Nam Ninh-Bằng Tường giúp rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy thương mại, du lịch và kết nối hạ tầng giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Trung Quốc hiện có mạng lưới đường sắt cao tốc dài nhất thế giới. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 5/12, Trung Quốc chính thức đưa vào vận hành toàn tuyến đường sắt cao tốc Nam Ninh-Bằng Tường, sau khi hoàn thành đoạn cuối cùng từ Sùng Tả đến Bằng Tường.

Đây là tuyến giao thông chiến lược sát biên giới Việt Nam, được kỳ vọng tăng cường mạnh mẽ hoạt động giao thương, logistics và du lịch giữa hai nước.

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc cho biết tuyến đường sắt cao tốc này gồm hai đoạn, Nam Ninh-Sùng Tả (đưa vào hoạt động từ năm 2022) và đoạn Sùng Tả-Bằng Tường dài 81km, thiết kế tốc độ tối đa 250 km/h, hoàn tất xây dựng và đưa vào sử dụng từ ngày 5/12.

Khi toàn tuyến đi vào vận hành, thời gian di chuyển từ Nam Ninh đến thành phố biên giới Bằng Tường chỉ còn khoảng 75 phút, rút ngắn gần 3 giờ so với tàu thông thường hiện nay.

Việc thông tuyến tạo ra trục vận tải tốc độ cao nối thẳng từ trung tâm Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đến cửa khẩu Hữu Nghị Quan-Bằng Tường, liền kề cửa khẩu Hữu Nghị-Lạng Sơn của Việt Nam.

Tuyến cao tốc này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động thương mại biên giới, du lịch xuyên biên giới và chuỗi cung ứng giữa Việt Nam và Trung Quốc; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, du khách, và tăng khả năng kết nối hạ tầng giữa ASEAN và Trung Quốc trong thời gian tới./.

Theo Vietnam+